نقابة المحامين تكلف فريقا من المحامين لمتابعة قضية اختطاف صبرة

كلّفت نقابة المحامين اليمنيين عددًا من المحامين لمتابعة قضية اختطاف ميليشيا الحوثي للمحامي عبد المجيد صبرة.
وكانت الميليشيا قد اختطفت المحامي صبرة أثناء مزاولته عمله في مكتبه الكائن في حي شميلة بالعاصمة صنعاء، يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025م.
وشمل قرار النقابة تكليف ثمانية محامين لتمثيلها في القضية أمام الجهات الرسمية والقضائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق المحامي المختطف ومتابعة قضيته حتى تحقيق العدالة، مؤكدةً حرصها على متابعة القضية باهتمام بالغ.
وكانت منظمة "سام" قد حملت ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المحامي عبد المجيد صبرة، المحتجز في زنزانة انفرادية.
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وتلقي الرعاية الطبية دون أي قيود أو مضايقات.
وأوضحت أن اختطاف صبرة جاء على خلفية نشاطه الحقوقي ومواقفه الداعمة لحرية التعبير والدفاع عن المظلومين، مؤكدةً أن استهدافه بهذا الشكل يُعد عملًا انتقاميًا من جهوده في الدفاع عن حقوق الإنسان.