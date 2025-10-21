الخارجية الإيرانية: إيران تدعم جهود الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في اليمن

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 320

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصالٍ هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التطورات الإقليمية، مع تركيز خاص على الوضع في اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عراقجي أدان خلال الاتصال ما وصفه بـ"اعتداءات الكيان الصهيوني على اليمن"، مؤكداً استمرار تعاون طهران مع الأمم المتحدة لدعم جهود إحلال الاستقرار والحفاظ على الأمن في هذا البلد والمنطقة بشكل عام.

كما شدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية الدور الدولي في منع تفاقم الأوضاع الإنسانية ودعم مسارات الحوار السياسي بين الأطراف اليمنية.

ويأتي هذا الاتصال في ظل تطورات ميدانية حساسة في اليمن، بعد أن احتجزت ميليشيا الحوثي عدداً من موظفي الأمم المتحدة، بينهم أجانب ومحليون، وهو ما أثار قلقاً واسعاً داخل المنظمة الدولية والمجتمع الدولي بشأن سلامة العاملين الإنسانيين في مناطق سيطرة الجماعة.

من جانبه، أشاد غوتيريش بجهود إيران الدبلوماسية في دعم الحلول السلمية في اليمن، داعياً إلى مواصلة المشاورات والتنسيق لخفض التوتر وضمان أمن العاملين الإنسانيين وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.