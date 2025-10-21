حزب الإصلاح بساحل حضرموت يكشف عن رؤيته للسلام أمام المبعوث الأممي ويفتح ملف تردي الخدمات ما الذي يجري بحثه في المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة؟ لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور! ألونسو يشيد بمبابي قبل مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال نقابة المحامين تكلف فريقا من المحامين لمتابعة قضية اختطاف صبرة الخارجية الإيرانية: إيران تدعم جهود الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في اليمن المجلس الانتقالي يطالب بدولة جنوبية أمام الأمم المتحدة… ويتبرأ من خراب وتردي الأوضاع في عدن التي يديرها بنفسه ويحمل الرئاسي المسئولية العمالقة تنجح في احباط واحدة من أكبر عمليات تهريب للمخدرات... ضبط مليون و80 ألف حبة مخدرة وزير الدفاع من تعز: ترتيبات لإنشاء هيئة خاصة برعاية الجرحى تمهيدا لإصدار قرار بها تراجع أعداد المصابين بحمى الضنك في تعز
بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصالٍ هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التطورات الإقليمية، مع تركيز خاص على الوضع في اليمن.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عراقجي أدان خلال الاتصال ما وصفه بـ"اعتداءات الكيان الصهيوني على اليمن"، مؤكداً استمرار تعاون طهران مع الأمم المتحدة لدعم جهود إحلال الاستقرار والحفاظ على الأمن في هذا البلد والمنطقة بشكل عام.
كما شدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية الدور الدولي في منع تفاقم الأوضاع الإنسانية ودعم مسارات الحوار السياسي بين الأطراف اليمنية.
ويأتي هذا الاتصال في ظل تطورات ميدانية حساسة في اليمن، بعد أن احتجزت ميليشيا الحوثي عدداً من موظفي الأمم المتحدة، بينهم أجانب ومحليون، وهو ما أثار قلقاً واسعاً داخل المنظمة الدولية والمجتمع الدولي بشأن سلامة العاملين الإنسانيين في مناطق سيطرة الجماعة.
من جانبه، أشاد غوتيريش بجهود إيران الدبلوماسية في دعم الحلول السلمية في اليمن، داعياً إلى مواصلة المشاورات والتنسيق لخفض التوتر وضمان أمن العاملين الإنسانيين وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.