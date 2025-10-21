المجلس الانتقالي يطالب بدولة جنوبية أمام الأمم المتحدة… ويتبرأ من خراب وتردي الأوضاع في عدن التي يديرها بنفسه ويحمل الرئاسي المسئولية

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

أكّد المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر رئيس جمعيته الوطنية علي الكثيري، أن مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي يقوم على إقامة دولة جنوبية فدرالية تدير كل محافظة شؤونها بنفسها، مشددًا على أن حضرموت ستمتلك حقوقها كاملة في إطار الدولة الجنوبية الفدرالية القادمة، وفقًا لمضامين الميثاق الوطني الجنوبي حسب وصفه.

جاء ذلك خلال استقبال الكثيري لوفد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، برئاسة ماساكي واتانابي، حيث حمّل المجلس الأمم المتحدة مسؤولية التعامل مع الجنوب كقضية سياسية لا كملف خدماتي أو إنساني.

ورغم سيطرة المجلس الانتقالي على كل موارد الدولة في عدن وسيطرته على كل مقاليد القرار فيها إلا أنه حاول التبرؤ وإلصاق كل تهم الفشل بالمجلس الرئاسي الحكومة؛ حيث قال الكثيري إن استمرار الانهيار الخدمي في عدن، وتجاهل معاناة المواطنين، يكشف عجز الحكومة ومجلس القيادة عن إدارة الجنوب، مشيرًا إلى أن "الجنوب يدفع ثمن وحدة لم تعد قائمة إلا على الورق".

وفي لهجة تصعيدية، شدد الكثيري على أن القوات المسلحة الجنوبية تخوض معركتين: واحدة ضد الإرهاب، وأخرى ضد ميليشيات الحوثي التي "لا تؤمن بالسلام وتواصل عدوانها على الجنوب والبحر الأحمر"، مؤكدًا أن "الجنوب لن ينتظر إذنًا للدفاع عن أرضه".

من جانبه، أكد نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس في حضرموت، علي الجفري، أن الصراع في المحافظة "يُدار بشعارات حقوقية زائفة، بينما جوهره صراع نفوذ على القرار الحضرمي".

بدوره، عبّر رئيس وفد مكتب المبعوث الأممي، السيد ماساكي واتانابي، عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي في دعم عملية السلام حسب إعلام الإنتقالي، مؤكدًا أن مكتب المبعوث يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستماع إلى مختلف الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية، ومن بينها المجلس الانتقالي، بما يسهم في بناء سلام شامل ومستدام.

وشدّد السيد واتانابي وأعضاء الوفد على أهمية حضرموت ومكانتها المحورية في العملية السياسية وجهود السلام، مؤكدين حرص مكتب المبعوث على التواصل المستمر مع جميع الفاعلين فيها، لما تمثله من نموذج للتعايش والاستقرار.

