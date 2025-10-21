العمالقة تنجح في احباط واحدة من أكبر عمليات تهريب للمخدرات... ضبط مليون و80 ألف حبة مخدرة

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 344

تمكنت قوات الحملة الأمنية المشتركة في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، اليوم الثلاثاء، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.

مصادر أمنية في الحملة أفادت بأن دورية تابعة لقوات الحملة أوقفت شاحنة نقل كبيرة من نوع (دينا) في منطقة “الحجف” بمديرية رأس العارة الساحلية، بعد أن جرى الاشتباه بها وعقب تفتيشها تم العثور على كمية ضخمة من الحبوب المخدرة من نوع (بريجابالين Pregabalin) بتركيز 300 ملجم، كانت مُخبأة ومُعدّة للتهريب إلى محافظة عدن.

وأوضحت أن الكمية المضبوطة بلغت 144 كرتونًا، كل كرتون منها يحتوي على 50 باكتًا ويضم كل باكت 150 حبة ليصل إجمالي المضبوطات إلى (مليون و80 ألف حبة مخدرة).

وأشارت إلى أنه تم تحريز الكمية المضبوطة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومعرفة جميع الأطراف والشبكات المتورطة في التهريب.

وبحسب المصادر، تُعدّ هذه العملية واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وتؤكد حجم المحاولة التي كانت تستهدف ترويج هذه السموم بطريقة غير مشروعة.

وأشادت قيادة الحملة الأمنية بيقظة أفراد الدورية الأمنية وحسّهم الأمني العالي الذي قاد إلى الاشتباه في المركبة وإجراء التفتيش الدقيق الذي كشف محاولة التهريب.

وأكدت قيادة الحملة الأمنية المشتركة أن هذه العملية الناجحة تندرج في إطار الجهود المكثفة والدائمة لتأمين مديريات الصبيحة، وحماية المجتمع، وخاصة فئة الشباب، من أخطار المواد المخدرة التي تهدد الأمن والاستقرار.

وشددت على أن هذه النجاحات الميدانية المتواصلة تعكس مستوى الجاهزية واليقظة العالية التي يتمتع بها أفراد الحملة والحرص المستمر على مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بكل حزم ومسؤولية.

ودعت قيادة الحملة الأمنية المشتركة جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، وإبلاغها فورًا عن أي تحركات مشبوهة أو معلومات قد تساعد في ضبط المهربين ومروّجي السموم، مؤكدة أن “الأمن مسؤولية جماعية مشتركة، وأن الحفاظ على المجتمع من خطر المخدرات واجب ديني ووطني وأخلاقي”