العمالقة تنجح في احباط واحدة من أكبر عمليات تهريب للمخدرات... ضبط مليون و80 ألف حبة مخدرة وزير الدفاع من تعز: ترتيبات لإنشاء هيئة خاصة برعاية الجرحى تمهيدا لإصدار قرار بها تراجع أعداد المصابين بحمى الضنك في تعز إيداع رئيس فرنسا الأسبق السجن بسبب القذافي طقس بارد وجاف في اليمن خلال الساعات القادمة مرشحة عراقية تتصدر الترند.. ''ما ريد أي برشلوني ينتخبني'' أسعار الذهب تتراجع بعد ارتفاع قياسي تحديث.. قتلى من جنود الإنتقالي بأبين في هجوم بسيارتين مفخختين هجوم انتحاري مزدوج محافظة أبين و انفجارات تهز اللواء الأول دعم وإسناد انفراجة مفاجئة في صنعاء.. الحوثيون يفرجون عن 20 موظفاً أممياً بعد أشهر من الاحتجاز
كشف وزير الدفاع، الفريق الركن محسن الداعري، عن ترتيبات في مراحلها الأخيرة لانشاء هيئة خاصة برعاية الجرحى، تمهيدا لإصدار قرار بها من قبل القيادة السياسية والعسكرية العليا.
وأكد الداعري ان ملف الجرحى وإنهاء معاناتهم من أولويات قيادة وزارة الدفاع التي تعمل بحرص شديد على توفير الرعاية اللازمة التي تليق بتضحياتهم العظيمة.
وقال خلال لقائه، ممثلين عن جرحى تعز من مختلف الوحدات العسكرية للاطلاع على أوضاعهم، أن جهود إنشاء هيئة خاصة برعاية الجرحى في مراحلها الأخيرة، تمهيدا لإصدار قرار بها من قبل القيادة السياسية والعسكرية العليا.
واستمع وزير الدفاع، بحضور محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وقائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، الى هموم ومشاكل جرحى القوات المسلحة في محافظة تعز..مثمناً التضحيات والبطولات الناصعة التي اختطوها بدمائهم الزكية دفاعاً عن الوطن ومكتسباته.
وخاطب وزير الدفاع الجرحى بالقول "الاهتمام بكم واجب وطني وأخلاقي، وهو كذلك اهتمام بأنفسنا، لأننا جميعاً معرضون في أي لحظة للشهادة او الإصابة، وقد نذرنا أنفسنا فداء لهذا الوطن منذ التحقنا بالقوات المسلحة"..مؤكدا أن تلك الجروح والندوب على أجسادهم في سبيل الدفاع عن الوطن، ستبقى أوسمة فخر واعتزاز لهم وللقوات المسلحة عموما.