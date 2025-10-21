وزير الدفاع من تعز: ترتيبات لإنشاء هيئة خاصة برعاية الجرحى تمهيدا لإصدار قرار بها

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 375

كشف وزير الدفاع، الفريق الركن محسن الداعري، عن ترتيبات في مراحلها الأخيرة لانشاء هيئة خاصة برعاية الجرحى، تمهيدا لإصدار قرار بها من قبل القيادة السياسية والعسكرية العليا.

وأكد الداعري ان ملف الجرحى وإنهاء معاناتهم من أولويات قيادة وزارة الدفاع التي تعمل بحرص شديد على توفير الرعاية اللازمة التي تليق بتضحياتهم العظيمة.

وقال خلال لقائه، ممثلين عن جرحى تعز من مختلف الوحدات العسكرية للاطلاع على أوضاعهم، أن جهود إنشاء هيئة خاصة برعاية الجرحى في مراحلها الأخيرة، تمهيدا لإصدار قرار بها من قبل القيادة السياسية والعسكرية العليا.

واستمع وزير الدفاع، بحضور محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وقائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، الى هموم ومشاكل جرحى القوات المسلحة في محافظة تعز..مثمناً التضحيات والبطولات الناصعة التي اختطوها بدمائهم الزكية دفاعاً عن الوطن ومكتسباته.

وخاطب وزير الدفاع الجرحى بالقول "الاهتمام بكم واجب وطني وأخلاقي، وهو كذلك اهتمام بأنفسنا، لأننا جميعاً معرضون في أي لحظة للشهادة او الإصابة، وقد نذرنا أنفسنا فداء لهذا الوطن منذ التحقنا بالقوات المسلحة"..مؤكدا أن تلك الجروح والندوب على أجسادهم في سبيل الدفاع عن الوطن، ستبقى أوسمة فخر واعتزاز لهم وللقوات المسلحة عموما.