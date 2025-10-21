تراجع أعداد المصابين بحمى الضنك في تعز إيداع رئيس فرنسا الأسبق السجن بسبب القذافي طقس بارد وجاف في اليمن خلال الساعات القادمة مرشحة عراقية تتصدر الترند.. ''ما ريد أي برشلوني ينتخبني'' أسعار الذهب تتراجع بعد ارتفاع قياسي تحديث.. قتلى من جنود الإنتقالي بأبين في هجوم بسيارتين مفخختين هجوم انتحاري مزدوج محافظة أبين و انفجارات تهز اللواء الأول دعم وإسناد انفراجة مفاجئة في صنعاء.. الحوثيون يفرجون عن 20 موظفاً أممياً بعد أشهر من الاحتجاز دول عربية تفجر مفاجئات جديدة في سباق الذهب العربي.. مناجم تُزهر وسط الحروب وأرقام تثير الشكوك والغموض عدن تغرق في ظلام مطبق.. المدينة تنطفئ بالكامل بعد نفاد آخر قطرة وقود
أعلن مكتب الصحة في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، عن انخفاض كبير في حالات الإصابة بحمى الضنك بنسبة 80% مقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضح تيسير السامعي، مسؤول الإعلام الصحي بالمكتب، أن المحافظة سجلت منذ مطلع العام وحتى 19 أكتوبر الجاري نحو 3,259 حالة إصابة بالحميات، مرجعًا التراجع إلى جهود مكثفة نفذها المكتب بدعم السلطة المحلية وشركاء القطاع الصحي.
وأشار إلى أن فرق الصحة تنفذ حاليًا حملة رش ضبابي لمكافحة البعوض الناقل، داعيًا المواطنين للتعاون لضمان نجاحها.