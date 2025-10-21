تراجع أعداد المصابين بحمى الضنك في تعز

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن مكتب الصحة في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، عن انخفاض كبير في حالات الإصابة بحمى الضنك بنسبة 80% مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح تيسير السامعي، مسؤول الإعلام الصحي بالمكتب، أن المحافظة سجلت منذ مطلع العام وحتى 19 أكتوبر الجاري نحو 3,259 حالة إصابة بالحميات، مرجعًا التراجع إلى جهود مكثفة نفذها المكتب بدعم السلطة المحلية وشركاء القطاع الصحي.

وأشار إلى أن فرق الصحة تنفذ حاليًا حملة رش ضبابي لمكافحة البعوض الناقل، داعيًا المواطنين للتعاون لضمان نجاحها.