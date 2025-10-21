تراجع أعداد المصابين بحمى الضنك في تعز إيداع رئيس فرنسا الأسبق السجن بسبب القذافي طقس بارد وجاف في اليمن خلال الساعات القادمة مرشحة عراقية تتصدر الترند.. ''ما ريد أي برشلوني ينتخبني'' أسعار الذهب تتراجع بعد ارتفاع قياسي تحديث.. قتلى من جنود الإنتقالي بأبين في هجوم بسيارتين مفخختين هجوم انتحاري مزدوج محافظة أبين و انفجارات تهز اللواء الأول دعم وإسناد انفراجة مفاجئة في صنعاء.. الحوثيون يفرجون عن 20 موظفاً أممياً بعد أشهر من الاحتجاز دول عربية تفجر مفاجئات جديدة في سباق الذهب العربي.. مناجم تُزهر وسط الحروب وأرقام تثير الشكوك والغموض عدن تغرق في ظلام مطبق.. المدينة تنطفئ بالكامل بعد نفاد آخر قطرة وقود
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، اليوم الثلاثاء، طقساً بارداً وجافاً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع أن يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد وجاف في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، الضالع، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 03 - 09 درجات مئوية.
ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر والمزارعين في تلك المحافظات من الطقس البارد نسبياً والبارد.