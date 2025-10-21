طقس بارد وجاف في اليمن خلال الساعات القادمة

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، اليوم الثلاثاء، طقساً بارداً وجافاً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع أن يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد وجاف في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، الضالع، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 03 - 09 درجات مئوية.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر والمزارعين في تلك المحافظات من الطقس البارد نسبياً والبارد.