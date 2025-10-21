مرشحة عراقية تتصدر الترند.. ''ما ريد أي برشلوني ينتخبني''

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

على مدى اليومين الماضيين تصدرت المرشحة العراقية مروة حامد الترند، بعد منشور وصف بالغريب على حسابها في فيسبوك.

فقد أكدت حامد المرشحة عن تحالف التفوق في محافظة صلاح الدين أنها لا تريد أن ينتخبها أي عراقي مؤيد لفريق برشلونة في كرة القدم، ما أثار جدلاً واسعاً بين المعلقين العراقيين على صفحتها.

واعتبره العديد من العراقيين على مواقع التواصل أنه "إعلان حرب" على جماهير هذا الفريق الكروي الشهير عالمياً.

فيما رأى آخرون أن منشور المرشحة "غريب وغير مألوف في الخطاب الانتخابي".

إلى ذلك، سخر البعض من هذا الإعلان، مؤكدين أن حامد ستخسر لا محال بعدما استبعدت شريحة واسعة من مؤيدي فريق برشلونة.

وغالباً ما تشهد الحملات الانتخابية في البلاد، ما يصفه العراقيون بالطرائف والغرائب، من توزيع ملابس داخلية على الناخبين أو شعارات جذابة تلفت الجماهير.