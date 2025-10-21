طقس بارد وجاف في اليمن خلال الساعات القادمة مرشحة عراقية تتصدر الترند.. ''ما ريد أي برشلوني ينتخبني'' أسعار الذهب تتراجع بعد ارتفاع قياسي تحديث.. قتلى من جنود الإنتقالي بأبين في هجوم بسيارتين مفخختين هجوم انتحاري مزدوج محافظة أبين و انفجارات تهز اللواء الأول دعم وإسناد انفراجة مفاجئة في صنعاء.. الحوثيون يفرجون عن 20 موظفاً أممياً بعد أشهر من الاحتجاز دول عربية تفجر مفاجئات جديدة في سباق الذهب العربي.. مناجم تُزهر وسط الحروب وأرقام تثير الشكوك والغموض عدن تغرق في ظلام مطبق.. المدينة تنطفئ بالكامل بعد نفاد آخر قطرة وقود فاجعة في اليمن.. اصطدام مروع يودي بحياة 14 شخصًا ونجاة طفلة وحيدة من بين ألسنة اللهب! غارات إسرائيلية تستهدف مواقع حزب الله بجنوب لبنان... وتصعيد ميداني يثير القلق الإقليمي
على مدى اليومين الماضيين تصدرت المرشحة العراقية مروة حامد الترند، بعد منشور وصف بالغريب على حسابها في فيسبوك.
فقد أكدت حامد المرشحة عن تحالف التفوق في محافظة صلاح الدين أنها لا تريد أن ينتخبها أي عراقي مؤيد لفريق برشلونة في كرة القدم، ما أثار جدلاً واسعاً بين المعلقين العراقيين على صفحتها.
واعتبره العديد من العراقيين على مواقع التواصل أنه "إعلان حرب" على جماهير هذا الفريق الكروي الشهير عالمياً.
فيما رأى آخرون أن منشور المرشحة "غريب وغير مألوف في الخطاب الانتخابي".
إلى ذلك، سخر البعض من هذا الإعلان، مؤكدين أن حامد ستخسر لا محال بعدما استبعدت شريحة واسعة من مؤيدي فريق برشلونة.
وغالباً ما تشهد الحملات الانتخابية في البلاد، ما يصفه العراقيون بالطرائف والغرائب، من توزيع ملابس داخلية على الناخبين أو شعارات جذابة تلفت الجماهير.