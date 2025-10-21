أسعار الذهب تتراجع بعد ارتفاع قياسي

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، بعد أن سجل المعدن الأصفر مستوى قياسياً جديداً في الجلسة السابقة، إثر عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين وسط توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية واستمرار الطلب على الملاذ الآمن.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4,340.29 دولارات للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,381.21 دولارات يوم أمس الاثنين.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% لتصل إلى 4,356.40 دولارات للأوقية.

وتتوقع الأسواق أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، مع خفضٍ محتمل آخر في ديسمبر/كانون الأول، ما يعزز جاذبية الذهب كأصل استثماري لا يدرّ عائداً.

ومن المنتظر صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الجمعة، والمتوقع أن تُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.1% على أساس سنوي لشهر سبتمبر/أيلول.

ويستمر الإغلاق الحكومي الأميركي لليوم العشرين، ما تسبب في تأخير نشر بيانات اقتصادية رئيسية، فيما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.6% إلى 51.64 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1627.62 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1503.17 دولاراً للأوقية.