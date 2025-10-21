تحديث.. قتلى من جنود الإنتقالي بأبين في هجوم بسيارتين مفخختين

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

قتل اربعة جنود من القوات التابعة للانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء في هجوم نفذته عناصر من تنظيم القاعدة في مديرية المحفد غربي محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وهز انفجاران عنيفان، صباح اليوم، المجمع الحكومي في مديرية المحفد بمحافظة أبين، حيث مقر اللواء الأول دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية وعسكرية أن الهجوم نُفذ بواسطة سيارتين مفخختين، أعقبه اشتباك مسلح بالأسلحة المتوسطة والرشاشات في محيط المجمع.

وقالت المصادر ان قوات اللواء الاول دعم واسناد تصدت للهجوم.

وأكد اللواء الأول، في بيان ان قواته "تمكنت من التصدي لهجوم ارهابي غادر استهدف مقرها في مديرية المحفد بسيارتين مفخختين تلاه اشتباك مسلح مع عناصر التنظيم الارهابي".

واضاف انه قوات اللواء استطاعت القضاء على تلك العناصر واحباط الهجوم.

وأشار الى ان قوات اللواء فرضت حصار امني لمنع اي تعزيز لتلك لعناصر الارهابية، وفق البيان.