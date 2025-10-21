تحديث.. قتلى من جنود الإنتقالي بأبين في هجوم بسيارتين مفخختين هجوم انتحاري مزدوج محافظة أبين و انفجارات تهز اللواء الأول دعم وإسناد انفراجة مفاجئة في صنعاء.. الحوثيون يفرجون عن 20 موظفاً أممياً بعد أشهر من الاحتجاز دول عربية تفجر مفاجئات جديدة في سباق الذهب العربي.. مناجم تُزهر وسط الحروب وأرقام تثير الشكوك والغموض عدن تغرق في ظلام مطبق.. المدينة تنطفئ بالكامل بعد نفاد آخر قطرة وقود فاجعة في اليمن.. اصطدام مروع يودي بحياة 14 شخصًا ونجاة طفلة وحيدة من بين ألسنة اللهب! غارات إسرائيلية تستهدف مواقع حزب الله بجنوب لبنان... وتصعيد ميداني يثير القلق الإقليمي أهم الفحوصات التي تكشف أمراض القلب مبكرًا وتنقذ حياتك اشرب ماء الحلبة يوميًا لمدة أسبوعين.. وستُدهش مما سيحدث لجسمك! الأجهزة الأمنية في مأرب تؤكد جاهزيتها العالية وإفشالها محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار المحافظة.. عاجل
قتل اربعة جنود من القوات التابعة للانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء في هجوم نفذته عناصر من تنظيم القاعدة في مديرية المحفد غربي محافظة أبين، جنوبي اليمن.
وهز انفجاران عنيفان، صباح اليوم، المجمع الحكومي في مديرية المحفد بمحافظة أبين، حيث مقر اللواء الأول دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وذكرت مصادر محلية وعسكرية أن الهجوم نُفذ بواسطة سيارتين مفخختين، أعقبه اشتباك مسلح بالأسلحة المتوسطة والرشاشات في محيط المجمع.
وقالت المصادر ان قوات اللواء الاول دعم واسناد تصدت للهجوم.
وأكد اللواء الأول، في بيان ان قواته "تمكنت من التصدي لهجوم ارهابي غادر استهدف مقرها في مديرية المحفد بسيارتين مفخختين تلاه اشتباك مسلح مع عناصر التنظيم الارهابي".
واضاف انه قوات اللواء استطاعت القضاء على تلك العناصر واحباط الهجوم.
وأشار الى ان قوات اللواء فرضت حصار امني لمنع اي تعزيز لتلك لعناصر الارهابية، وفق البيان.