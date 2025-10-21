هجوم انتحاري مزدوج محافظة أبين و انفجارات تهز اللواء الأول دعم وإسناد انفراجة مفاجئة في صنعاء.. الحوثيون يفرجون عن 20 موظفاً أممياً بعد أشهر من الاحتجاز دول عربية تفجر مفاجئات جديدة في سباق الذهب العربي.. مناجم تُزهر وسط الحروب وأرقام تثير الشكوك والغموض عدن تغرق في ظلام مطبق.. المدينة تنطفئ بالكامل بعد نفاد آخر قطرة وقود فاجعة في اليمن.. اصطدام مروع يودي بحياة 14 شخصًا ونجاة طفلة وحيدة من بين ألسنة اللهب! غارات إسرائيلية تستهدف مواقع حزب الله بجنوب لبنان... وتصعيد ميداني يثير القلق الإقليمي أهم الفحوصات التي تكشف أمراض القلب مبكرًا وتنقذ حياتك اشرب ماء الحلبة يوميًا لمدة أسبوعين.. وستُدهش مما سيحدث لجسمك! الأجهزة الأمنية في مأرب تؤكد جاهزيتها العالية وإفشالها محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار المحافظة.. عاجل الإدارة الأمريكية تناقش عيدروس الزُبيدي في أبوظبي أبرز ما تم إنجازه حول تنسيق مواقف مجلس القيادة الرئاسي
تمكنت قوات اللواء الأول دعم وإسناد التابعة لما يسمي المجلس الانتقالي فجر اليوم الثلاثاء، من إفشال هجوم إرهابي مزدوج استهدف مقرها في مديرية المحفد بمحافظة أبين، في واحدة من أعنف المحاولات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
ووفقاً لمصادر عسكرية ميدانية، فقد بدأ الهجوم بانفجار سيارتين مفخختين قادهما انتحاريون باتجاه مقر اللواء، أعقب ذلك اشتباك مسلح حاولت خلاله عناصر إرهابية التسلل إلى داخل الموقع.
غير أن يقظة الجنود واستعدادهم العالي أفشلا المخطط، حيث تمكنت القوات من التصدي للهجوم والقضاء على المهاجمين قبل أن يتمكنوا من إحداث أي اختراق.
وأوضحت المصادر أن الوحدات العسكرية فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول المنطقة المستهدفة، وبدأت عمليات تمشيط واسعة لضمان عدم وجود أي خلايا متبقية أو تعزيزات معادية.
ويؤكد هذا النجاح الميداني الجاهزية القتالية العالية لقوات اللواء الأول دعم وإسناد ودورها المحوري في تأمين مناطق أبين والتصدي للمحاولات المتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار.