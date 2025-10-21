هجوم انتحاري مزدوج محافظة أبين و انفجارات تهز اللواء الأول دعم وإسناد

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

تمكنت قوات اللواء الأول دعم وإسناد التابعة لما يسمي المجلس الانتقالي فجر اليوم الثلاثاء، من إفشال هجوم إرهابي مزدوج استهدف مقرها في مديرية المحفد بمحافظة أبين، في واحدة من أعنف المحاولات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

ووفقاً لمصادر عسكرية ميدانية، فقد بدأ الهجوم بانفجار سيارتين مفخختين قادهما انتحاريون باتجاه مقر اللواء، أعقب ذلك اشتباك مسلح حاولت خلاله عناصر إرهابية التسلل إلى داخل الموقع.

غير أن يقظة الجنود واستعدادهم العالي أفشلا المخطط، حيث تمكنت القوات من التصدي للهجوم والقضاء على المهاجمين قبل أن يتمكنوا من إحداث أي اختراق.

وأوضحت المصادر أن الوحدات العسكرية فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول المنطقة المستهدفة، وبدأت عمليات تمشيط واسعة لضمان عدم وجود أي خلايا متبقية أو تعزيزات معادية.

ويؤكد هذا النجاح الميداني الجاهزية القتالية العالية لقوات اللواء الأول دعم وإسناد ودورها المحوري في تأمين مناطق أبين والتصدي للمحاولات المتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار.