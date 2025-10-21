انفراجة مفاجئة في صنعاء.. الحوثيون يفرجون عن 20 موظفاً أممياً بعد أشهر من الاحتجاز

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

في تطور غير متوقع، أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن جماعة الحوثي في اليمن أفرجت عن 20 من موظفيها المحتجزين منذ أشهر، بينهم 15 موظفاً دولياً و5 يمنيين.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الموظفين الدوليين أصبح بإمكانهم الآن التنقل بحرية داخل مقر الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، وقد تواصلوا بالفعل مع عائلاتهم والوكالات الأممية المعنية.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين أطلقوا أيضاً سراح خمسة موظفين يمنيين كانوا محتجزين في مقر الأمم المتحدة نفسه يوم السبت الماضي.

ورغم هذه الخطوة، أكد دوجاريك خلال مؤتمر صحفي أن 53 موظفاً يمنياً آخرين لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الحوثيين، داعياً إلى الإفراج الفوري عنهم.

كما كشف المتحدث الأممي أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أجرى اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية وإيران وسلطنة عمان، تناولت آخر التطورات في الشرق الأوسط، وخاصة الأوضاع في اليمن.