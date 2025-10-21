هجوم انتحاري مزدوج محافظة أبين و انفجارات تهز اللواء الأول دعم وإسناد انفراجة مفاجئة في صنعاء.. الحوثيون يفرجون عن 20 موظفاً أممياً بعد أشهر من الاحتجاز دول عربية تفجر مفاجئات جديدة في سباق الذهب العربي.. مناجم تُزهر وسط الحروب وأرقام تثير الشكوك والغموض عدن تغرق في ظلام مطبق.. المدينة تنطفئ بالكامل بعد نفاد آخر قطرة وقود فاجعة في اليمن.. اصطدام مروع يودي بحياة 14 شخصًا ونجاة طفلة وحيدة من بين ألسنة اللهب! غارات إسرائيلية تستهدف مواقع حزب الله بجنوب لبنان... وتصعيد ميداني يثير القلق الإقليمي أهم الفحوصات التي تكشف أمراض القلب مبكرًا وتنقذ حياتك اشرب ماء الحلبة يوميًا لمدة أسبوعين.. وستُدهش مما سيحدث لجسمك! الأجهزة الأمنية في مأرب تؤكد جاهزيتها العالية وإفشالها محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار المحافظة.. عاجل الإدارة الأمريكية تناقش عيدروس الزُبيدي في أبوظبي أبرز ما تم إنجازه حول تنسيق مواقف مجلس القيادة الرئاسي
في تطور غير متوقع، أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن جماعة الحوثي في اليمن أفرجت عن 20 من موظفيها المحتجزين منذ أشهر، بينهم 15 موظفاً دولياً و5 يمنيين.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الموظفين الدوليين أصبح بإمكانهم الآن التنقل بحرية داخل مقر الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، وقد تواصلوا بالفعل مع عائلاتهم والوكالات الأممية المعنية.
وأشار البيان إلى أن الحوثيين أطلقوا أيضاً سراح خمسة موظفين يمنيين كانوا محتجزين في مقر الأمم المتحدة نفسه يوم السبت الماضي.
ورغم هذه الخطوة، أكد دوجاريك خلال مؤتمر صحفي أن 53 موظفاً يمنياً آخرين لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الحوثيين، داعياً إلى الإفراج الفوري عنهم.
كما كشف المتحدث الأممي أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أجرى اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية وإيران وسلطنة عمان، تناولت آخر التطورات في الشرق الأوسط، وخاصة الأوضاع في اليمن.