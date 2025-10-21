عدن تغرق في ظلام مطبق.. المدينة تنطفئ بالكامل بعد نفاد آخر قطرة وقود فاجعة في اليمن.. اصطدام مروع يودي بحياة 14 شخصًا ونجاة طفلة وحيدة من بين ألسنة اللهب! غارات إسرائيلية تستهدف مواقع حزب الله بجنوب لبنان... وتصعيد ميداني يثير القلق الإقليمي أهم الفحوصات التي تكشف أمراض القلب مبكرًا وتنقذ حياتك اشرب ماء الحلبة يوميًا لمدة أسبوعين.. وستُدهش مما سيحدث لجسمك! الأجهزة الأمنية في مأرب تؤكد جاهزيتها العالية وإفشالها محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار المحافظة.. عاجل الإدارة الأمريكية تناقش عيدروس الزُبيدي في أبوظبي أبرز ما تم إنجازه حول تنسيق مواقف مجلس القيادة الرئاسي حضرموت ترفع صوتها وتخاطب الأمم المتحدة: لن نقبل بتهميشنا ونطالب بمقعد فاعل وإشراكنا في أي تسوية قادمة.. عاجل من زنزانة حوثية انفرادية عبد المجيد صبره يصرخ : أبلغوا المحامين أن يتحركوا استمرار شلل مستشفى سيئون للأسبوع الثاني وسط تجاهل رسمي واستياء واسع
شهدت مدينة عدن، مساء الإثنين، عتمة شاملة بعد توقف تام لمحطات توليد الكهرباء، إثر نفاد الوقود بالكامل، لتغرق العاصمة المؤقتة في ظلامٍ دامس هو الثالث من نوعه خلال العام الجاري.
وأعلنت المؤسسة العامة للكهرباء أن القدرة التوليدية في المدينة بلغت “صفر ميغاوات” عند الساعة الواحدة ظهرًا، مؤكدة أن التيار منقطع كليًا منذ 24 ساعة.
وأوضحت المؤسسة أن جميع المحطات العاملة بالديزل والمازوت خرجت عن الخدمة، باستثناء محطة بترول مسيلة التي تعمل بقدرة جزئية لا تكفي لتغطية الأحمال.
ودعت المؤسسة الجهات المعنية إلى توفير سبع ناقلات نفط خام يوميًا لتشغيل محطة عدن الرئيسية، في حين لا يصلها حاليًا سوى أربع ناقلات فقط من ميناء الضبة في حضرموت، وهو ما أدى إلى شلل شبه تام في توليد الطاقة.
وقال مدير كهرباء عدن سالم الوليدي إن توقف المحطة الرئيسية تسبب في تعطل شبكة الكهرباء بالكامل، حتى عن محطات الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن هذا الانقطاع “سيؤثر على المستشفيات، وحقول المياه، والأنشطة التجارية”، وسط معاناة معيشية متفاقمة يعيشها المواطنون.
كما حذّرت مؤسسة المياه والصرف الصحي من “توقف شامل” في ضخ المياه وتشغيل محطات الصرف، إذا استمر العجز في توفير الوقود. وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في شوارع عدن تنديدًا بتردي الخدمات وانقطاع التيار، فيما يعيش السكان ليالي حالكة في ظل انعدام أي مؤشرات لحل الأزمة.
يُذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تنقطع فيها الكهرباء بالكامل في عدن خلال عام 2025، بعد انقطاعين مماثلين في يناير وفبراير الماضيين، ما جعل الظلام ضيفًا دائمًا على المدينة المنهكة.