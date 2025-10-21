فاجعة في اليمن.. اصطدام مروع يودي بحياة 14 شخصًا ونجاة طفلة وحيدة من بين ألسنة اللهب!

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

في حادث مأساوي يهزّ اليمن، لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم، مساء الإثنين، إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة وقود على الطريق الدولي الرابط بين محافظتَي حضرموت ومأرب شرق البلاد، وهو أحد أكثر الطرق ازدحامًا نحو السعودية.

وقالت مصادر محلية إن الاصطدام العنيف وقع في منطقة المسيل بمديرية الوادي، ما أدى إلى تفحم معظم الجثث بعد اشتعال النيران في المركبتين، وسط مشاهد مروعة وثقتها عدسات شهود العيان.

وسط هذا الدمار، نجت طفلة صغيرة بأعجوبة من بين ألسنة اللهب، لكنها أُصيبت بجروح خطيرة ونُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، لتصبح الناجية الوحيدة من الحادث الذي وصفه الأهالي بأنه “الأقسى منذ سنوات”.

وأرجعت المصادر سبب الكارثة إلى السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبة، مما تسبب في دخولها المسار المقابل ووقوع الاصطدام المميت.

مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تصاعد ألسنة النيران والدخان الكثيف في مشهد صادم، بينما هرعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى المكان لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

حادث مأساوي جديد يعيد إلى الأذهان خطورة الطرق اليمنية وغياب الرقابة المرورية، تاركًا وراءه طفلة وحيدة وقصة نجاة تشقّ القلب.