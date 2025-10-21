غارات إسرائيلية تستهدف مواقع حزب الله بجنوب لبنان... وتصعيد ميداني يثير القلق الإقليمي

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 90

شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً جوياً جديداً على مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة جبل روس (هار دوف) جنوب لبنان، مؤكداً أنه دمّر مرابض للحزب بهدف "منع تموضعه العسكري المستقبلي" في المنطقة.

وأوضح بيان للجيش أن قوات احتياط من لواء الجبال (810) نفذت العملية تحت قيادة الفرقة 210، مشيراً إلى أن الهدف من الضربات هو إزالة أي تهديد محتمل على إسرائيل.

وفي خضم التصعيد، حذر المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك من احتمال أن تتحرك إسرائيل منفردة إذا استمر تردد الحكومة اللبنانية في نزع سلاح "حزب الله"، بينما حمّل لبنان تل أبيب مسؤولية خرق القرار الأممي 1701، داعياً إلى استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البرية.

من جانبه، اعتبر النائب عن حزب الله حسن فضل الله أن الهجمات الإسرائيلية تمثل محاولة لفرض وقائع جديدة في الجنوب اللبناني بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها خلال العدوان السابق.

🕊️ ومع تصاعد التوترات على الحدود، يخشى مراقبون من أن تكون هذه العملية مقدمة لجولة جديدة من المواجهات المفتوحة بين إسرائيل و"حزب الله" تهدد استقرار المنطقة بأكملها.