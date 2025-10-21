غارات إسرائيلية تستهدف مواقع حزب الله بجنوب لبنان... وتصعيد ميداني يثير القلق الإقليمي أهم الفحوصات التي تكشف أمراض القلب مبكرًا وتنقذ حياتك اشرب ماء الحلبة يوميًا لمدة أسبوعين.. وستُدهش مما سيحدث لجسمك! الأجهزة الأمنية في مأرب تؤكد جاهزيتها العالية وإفشالها محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار المحافظة.. عاجل الإدارة الأمريكية تناقش عيدروس الزُبيدي في أبوظبي أبرز ما تم إنجازه حول تنسيق مواقف مجلس القيادة الرئاسي حضرموت ترفع صوتها وتخاطب الأمم المتحدة: لن نقبل بتهميشنا ونطالب بمقعد فاعل وإشراكنا في أي تسوية قادمة.. عاجل من زنزانة حوثية انفرادية عبد المجيد صبره يصرخ : أبلغوا المحامين أن يتحركوا استمرار شلل مستشفى سيئون للأسبوع الثاني وسط تجاهل رسمي واستياء واسع قائمة بأسعار الصرف اليوم في اليمن مقاومة صنعاء تطالب الرئاسة والحكومة بعلاج عاجل وصرف رواتب المرابطين وتؤكد على توحيد الصف الجمهوري
القلب هو المحرك الحيوي لجسم الإنسان، وأي خلل في عمله قد يهدد الحياة.
ومع تزايد أمراض القلب في العالم، أصبح الكشف المبكر عنها ضرورة لا تُؤجَّل. إليك أبرز الفحوصات التي يوصي بها الأطباء للحفاظ على صحة قلبك وكشف أي خطر قبل أن يتفاقم.
أعراض تستدعي زيارة الطبيب فورًا: إذا شعرت بأحد الأعراض التالية، فلا تتردد في استشارة الطبيب فورًا:
إغماء متكرر أو دوخة مفاجئة.
ألم أو تنميل في الصدر.
تباطؤ في ضربات القلب أو خفقان غير طبيعي. صعوبة في التنفس. تورم في القدمين أو البطن.
هذه الأعراض قد تكون إنذارًا مبكرًا لأمراض خطيرة مثل السكتة القلبية أو الدماغية. ---
الفحوصات المبدئية: يبدأ الطبيب بفحص النبض وضغط الدم، ثم يطلب تحاليل دم لتقييم مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، التي تُعد مؤشرات رئيسية لصحة القلب والشرايين.
من أهم هذه التحاليل:
الكوليسترول الكلي.
الكوليسترول الضار (LDL) المسبب لتصلب الشرايين.
الكوليسترول الجيد (HDL) الذي ينظف الأوعية من الترسبات. الدهون الثلاثية التي ترتفع عند المدخنين ومرضى السكري.
بروتين سي التفاعلي (CRP) الذي يكشف وجود التهابات في القلب. ---
الفحوصات التشخيصية الدقيقة:
6. الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي: تساعد في تصوير القلب والأوعية الدموية وتشخيص أمراض الشرايين أو العضلات بدقة عالية.
-نصيحة أخيرة: لا تنتظر حتى تشعر بالألم، فالقلب قد يُنذر في صمت.