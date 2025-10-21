أهم الفحوصات التي تكشف أمراض القلب مبكرًا وتنقذ حياتك

الثلاثاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

القلب هو المحرك الحيوي لجسم الإنسان، وأي خلل في عمله قد يهدد الحياة.

ومع تزايد أمراض القلب في العالم، أصبح الكشف المبكر عنها ضرورة لا تُؤجَّل. إليك أبرز الفحوصات التي يوصي بها الأطباء للحفاظ على صحة قلبك وكشف أي خطر قبل أن يتفاقم.

أعراض تستدعي زيارة الطبيب فورًا: إذا شعرت بأحد الأعراض التالية، فلا تتردد في استشارة الطبيب فورًا:

إغماء متكرر أو دوخة مفاجئة.

ألم أو تنميل في الصدر.

تباطؤ في ضربات القلب أو خفقان غير طبيعي. صعوبة في التنفس. تورم في القدمين أو البطن.

هذه الأعراض قد تكون إنذارًا مبكرًا لأمراض خطيرة مثل السكتة القلبية أو الدماغية. ---

الفحوصات المبدئية: يبدأ الطبيب بفحص النبض وضغط الدم، ثم يطلب تحاليل دم لتقييم مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، التي تُعد مؤشرات رئيسية لصحة القلب والشرايين.

من أهم هذه التحاليل:

الكوليسترول الكلي.

الكوليسترول الضار (LDL) المسبب لتصلب الشرايين.

الكوليسترول الجيد (HDL) الذي ينظف الأوعية من الترسبات. الدهون الثلاثية التي ترتفع عند المدخنين ومرضى السكري.

بروتين سي التفاعلي (CRP) الذي يكشف وجود التهابات في القلب. ---

الفحوصات التشخيصية الدقيقة:

تخطيط القلب الكهربائي (EKG): يسجل النشاط الكهربائي للقلب ويكشف اضطراب النبض أو ضعف العضلة. 2. صدى القلب (ECHO): يستخدم الموجات فوق الصوتية لتصوير القلب وتقييم صماماته ووظائفه. 3. اختبار الجهد: يُجرى أثناء المشي أو الركض لمراقبة استجابة القلب تحت الضغط. 4. الموجات فوق الصوتية للشريان السباتي: تكشف تراكم الدهون في الشرايين وتحدد خطر السكتة الدماغية. 5. مراقب هولتر: جهاز يُرتدى لمدة 24–48 ساعة لتسجيل نبض القلب بشكل مستمر.

6. الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي: تساعد في تصوير القلب والأوعية الدموية وتشخيص أمراض الشرايين أو العضلات بدقة عالية.

-نصيحة أخيرة: لا تنتظر حتى تشعر بالألم، فالقلب قد يُنذر في صمت.