الأجهزة الأمنية في مأرب تؤكد جاهزيتها العالية وإفشالها محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار المحافظة.. عاجل

أكدت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب استمرار جاهزيتها واستنفارها العالي لحماية الأمن والاستقرار، وإفشال أي محاولات تستهدف أمن المحافظة، في ظل التهديدات المتواصلة من مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية المتحالفة معها.
جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقد اليوم برئاسة مدير عام شرطة مأرب اللواء يحيى حُميد، بمشاركة قادة الوحدات والأجهزة الأمنية والشرطية بالمحافظة، لمناقشة مستوى تنفيذ قرارات وخطط اللجنة الأمنية، وتقييم الأداء الأمني والشرطي خلال الفترة الماضية.
وشدد اللواء حُميد على أهمية الجاهزية واليقظة الأمنية المستمرة لمواجهة التحديات الراهنة، مشيدًا بما حققته الأجهزة الأمنية من إنجازات نوعية أحبطت العديد من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف زعزعة الأمن في مأرب، مؤكدًا أن تلك النجاحات جاءت بفضل التنسيق العالي والتكامل بين مختلف الوحدات.
وأشار إلى أن محافظة مأرب ما تزال واحدة من أكثر المحافظات استقرارًا وأمنًا رغم الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية بأساليب مباشرة وغير مباشرة، من بينها الحرب الناعمة التي تستهدف النسيج الاجتماعي ومعنويات المواطنين.
ودعا مدير شرطة مأرب إلى تعزيز روح الانضباط والتعاون بين الأجهزة الأمنية، والعمل كمنظومة واحدة لحماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وترسيخ سيادة القانون وصون كرامة الإنسان، مؤكدًا أن أمن مأرب سيبقى خط الدفاع الأول عن استقرار اليمن.