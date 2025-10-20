الإدارة الأمريكية تناقش عيدروس الزُبيدي في أبوظبي أبرز ما تم إنجازه حول تنسيق مواقف مجلس القيادة الرئاسي

الإثنين 20 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي اليوم مع السفير الأمريكي "

ما تم إنجازه في سبيل تنسيق المواقف في إطار مجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز التماسك بين أعضائه بما يخدم استقرار مؤسسات الدولة، وتوحيد الجهود السياسية والعسكرية والإدارية لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء الزُبيدي مساء اليوم الإثنين، عبر الاتصال المرئي من أبوظبي، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد، وسبل التخفيف من معاناة المواطنين، خصوصاً ما يتعلق بتأخر صرف المرتبات وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وتطرق اللقاء إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي، بدعم من الأشقاء والأصدقاء، لمواصلة مسار الإصلاحات والتعافي الاقتصادي، وتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية لضمان تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي، بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وثمّن الزُبيدي دور الولايات المتحدة ودول الرباعية في دعم مجلس القيادة والحكومة اليمنية، ومساندة تطلعات الشعب اليمني لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة.

كما أدان الزُبيدي استمرار الانتهاكات الحوثية بحق موظفي المنظمات الأممية في صنعاء، واحتجاز موظفي السفارة الأمريكية منذ أربع سنوات، داعياً المجتمع الدولي إلى موقف حازم يضمن الإفراج عنهم وسلامتهم.

من جانبه، جدد السفير الأمريكي تأكيد دعم واشنطن لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيداً بالجهود الجارية لإجراء إصلاحات حقيقية في مؤسسات الدولة وتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.