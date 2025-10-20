حضرموت ترفع صوتها وتخاطب الأمم المتحدة: لن نقبل بتهميشنا ونطالب بمقعد فاعل وإشراكنا في أي تسوية قادمة.. عاجل

الإثنين 20 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 439

دعت السلطة المحلية في حضرموت إلى ضرورة أن يكون للمحافظة حضور فاعل ومؤثر في أي عملية سياسية أو تسوية قادمة تخص مستقبل اليمن، مؤكدة أن من غير المنصف تجاهل حضرموت التي تمثل أكثر من ثلث مساحة البلاد، وأسهمت لعقود في دعم الاقتصاد الوطني وحافظت على الأمن والاستقرار رغم الأزمات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي اليوم بمدينة المكلا، مع وفد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، برئاسة ماساكي واتانابي كبير مسؤولي قسم الشؤون السياسية، والذي ناقش الأوضاع العامة في المحافظة ومسار العملية السياسية في البلاد.

وخلال اللقاء، شدد بن ماضي على أن حضرموت التي كانت وما زالت واحة سلام وتعايش، لا يمكن أن تبقى على هامش أي تسوية سياسية، مطالبًا بمنحها مكانتها المستحقة في خارطة الحل السياسي بما يتناسب مع وزنها الجغرافي والاقتصادي والثقافي.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة نجحت في الحفاظ على مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار، واستقبلت مئات الآلاف من النازحين من مختلف المحافظات، بفضل وعي أبنائها وإدارتها المتزنة للأزمات، لافتًا إلى أن ضربات الحوثيين لمنشآت النفط في ميناء الضبة كانت من أبرز التحديات التي أثرت على الوضع الاقتصادي والمعيشي في حضرموت.

كما أكد بن ماضي أن حضرموت شريك أساسي في مكافحة الإرهاب بعد أن تمكنت قوات النخبة الحضرمية بدعم من التحالف العربي من دحر تنظيم القاعدة في 2016، ما جعلها نموذجًا يحتذى به في الاستقرار والأمن.

من جانبه، عبّر رئيس وفد المبعوث الأممي ماساكي واتانابي عن تقدير الأمم المتحدة لدور حضرموت واعتدال منهجها، مشيرًا إلى أن مكتب المبعوث يعتبرها شريكًا مهمًا في جهود بناء السلام، ومؤكدًا حرصه على تكرار الزيارات للمحافظة للتعرف عن قرب على رؤى السلطة المحلية والمجتمع المدني.

وأوضح واتانابي أن الأمم المتحدة تعمل على الاستماع لمختلف المكونات والسلطات المحلية ضمن مساعيها لبناء سلام مستدام وشامل في اليمن، مشيدًا بجهود حضرموت في تجاوز الأزمات وحفاظها على وحدتها واستقرارها.