قائمة بأسعار الصرف اليوم في اليمن

الإثنين 20 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 20/10/2025..

أسعار الصرف في مناطق الشرعية

شراء الدولار              1615

بيع الدولار               1630

شراء السعودي           425

بيع السعودي            428

الأسعار في مناطق الحوثيين

شراء الدولار                   534

بيع الدولار                     536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي             140.30

