قائمة بأسعار الصرف اليوم في اليمن

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 20/10/2025..
أسعار الصرف في مناطق الشرعية
شراء الدولار 1615
بيع الدولار 1630
شراء السعودي 425
بيع السعودي 428
الأسعار في مناطق الحوثيين
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30