مقاومة صنعاء تطالب الرئاسة والحكومة بعلاج عاجل وصرف رواتب المرابطين وتؤكد على توحيد الصف الجمهوري

عقد المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء بمدينة مأرب اجتماعه الدوري ناقش فيه جملة من القضايا على الساحة الوطنية وأوضاع منتسبي الجيش والأمن
وفي الاجتماع أثنى المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء على جرحى الجيش والأمن والمقاومة ودعى الرئاسة والحكومة إلى وضع حلول لملفهم الشائك والمبادرة بعلاجهم وتسفير الحالات المستعصية للعلاج في الخارج وصرف مستحقاتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون بانتظام وبدون أية مماطلة أو تأخير بشكل يكفل لهم حياة كريمة في ضل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد
كما ناقش المجلس أوضاع المرابطين من منتسبي الجيش والأمن وأكد على ضرورة صرف رواتبهم بصورة منتظمة ودون أي تأخير داعياً الرئاسة والحكومة الى الوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تدافع عن الجمهورية وتحمي مكتسباتها
وخلال الاجتماع تطرق المجلس الى أهمية تكاتف الصف الوطني وتوحيد مسار المعركة ضد الإمامة والسلالة ونبذ كل أشكال الفرقة والشتات في أوساط الصف الجمهوري مشيراً الى أنه واجب المرحلة الذي يفرض على قوى الشرعية توحيد مسار الخطاب والبندقية من أجل القضاء على المشروع السلالي الحوثي باعتباره مهدد وجودي لكل اليمنيين
كما ناقش المجلس الأوضاع الداخلية في صنعاء المحافظة والأمانة وأدان جرائم المليشيا التي ترتكبها بحق المواطن اليمني والتي لن تمر دون عقاب داعياً أبناء اليمن الى الوقوف بحزم أمام تلك الجرائم الجسيمة ومقاومة المشروع الحوثي بكل أساليب وطرق المقاومة .