مقاومة صنعاء تطالب الرئاسة والحكومة بعلاج عاجل وصرف رواتب المرابطين وتؤكد على توحيد الصف الجمهوري

الإثنين 20 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 318

عقد المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء بمدينة مأرب اجتماعه الدوري ناقش فيه جملة من القضايا على الساحة الوطنية وأوضاع منتسبي الجيش والأمن

وفي الاجتماع أثنى المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء على جرحى الجيش والأمن والمقاومة ودعى الرئاسة والحكومة إلى وضع حلول لملفهم الشائك والمبادرة بعلاجهم وتسفير الحالات المستعصية للعلاج في الخارج وصرف مستحقاتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون بانتظام وبدون أية مماطلة أو تأخير بشكل يكفل لهم حياة كريمة في ضل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد

كما ناقش المجلس أوضاع المرابطين من منتسبي الجيش والأمن وأكد على ضرورة صرف رواتبهم بصورة منتظمة ودون أي تأخير داعياً الرئاسة والحكومة الى الوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تدافع عن الجمهورية وتحمي مكتسباتها

وخلال الاجتماع تطرق المجلس الى أهمية تكاتف الصف الوطني وتوحيد مسار المعركة ضد الإمامة والسلالة ونبذ كل أشكال الفرقة والشتات في أوساط الصف الجمهوري مشيراً الى أنه واجب المرحلة الذي يفرض على قوى الشرعية توحيد مسار الخطاب والبندقية من أجل القضاء على المشروع السلالي الحوثي باعتباره مهدد وجودي لكل اليمنيين

كما ناقش المجلس الأوضاع الداخلية في صنعاء المحافظة والأمانة وأدان جرائم المليشيا التي ترتكبها بحق المواطن اليمني والتي لن تمر دون عقاب داعياً أبناء اليمن الى الوقوف بحزم أمام تلك الجرائم الجسيمة ومقاومة المشروع الحوثي بكل أساليب وطرق المقاومة .