إيران تتعهد بمواصلة دعم الحوثيين عسكريًا وتتباكى على الغماري

الإثنين 20 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس

أعلنت إيران استعدادها تعزيز العلاقات العسكرية الاستراتيجية مع الحوثيين في مواجهة اسرائيل.

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، استعداد بلاده لتوسيع التعاون الاستراتيجي مع مليشيا الحوثيين، في ما وصفه بـ”مواجهة التهديدات المشتركة”، مشيرا الى عمق التنسيق بين الطرفين في إطار ما تسميه طهران “محور المقاومة”.

وجاء تصريح باكبور في برقية تعزية بعثها إلى رئيس هيئة أركان الحوثيين يوسف المداني، الذي عيّنته الجماعة خلفاً للقيادي محمد عبدالكريم الغماري الذي قُتل في غارة إسرائيلية على صنعاء في أغسطس الماضي، بحسب ما نقلته وكالة مهر الإيرانية.

وفي تباكيه على الغماري قال قائد الحرس الثوري في إيران باكبور إنه " يعزي ويبارك لليمن وجبهة المقاومة استشهاد القائد الإسلامي محمد عبدالكريم الغماري".

ولفت إلى استعداد بلاده لتعزيز الروابط الإيمانية والاستراتيجية مع القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الاستكبار العالمي، حد قوله.

وفي رسالته، اعتبر باكبور أن ما وصفها بتضحيات الحوثيين تأتي ضمن المسار الإقليمي الساعي لتحقيق العدالة ودعم الشعبين الفلسطيني والغزي، وفق تعبيره.

وأكد أن إيران مستعدة لتعميق التعاون مع الجماعة في مواجهة ما وصفه بالعدو المشترك.