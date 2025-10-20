اسرائيل تخرق وقف اطلاق النار 80 مرة وتقتل أكثر من 90 فلسطينيًا

الإثنين 20 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال ارتكب 80 خرقا منذ قرار وقف الحرب أسفرت عن 97 شهيدا و230 مصابا.

هذا وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي مساء امس الأحد رسميًا العودة إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع #غزة بعد جولة تصعيد أسفرت عن أكثر من 44 شهيدًا.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي، وبعد سلسلة من الهجمات الكبيرة، بدأ الجيش بإعادة تطبيق وقف إطلاق النار بعد خرقه من قبل تنظيم حماس"، على حد تعبيره.

وكان جيش الاحتلال شن عشرات الغارات على غزة بزعم انتهاك حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق امس، وهو ما نفته الحركة.

الى ذلك أفادت مصادر فلسطينية للجزيرة بوجود مباحثات مكثفة تهدف إلى وضع آلية ملزمة لمعالجة أي خروقات مستقبلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب التصعيد الذي شهده القطاع أمس الأحد.

وأكدت المصادر أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ مجددا بعد جهود دبلوماسية مكثفة قادها الوسطاء خلال الساعات الماضية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع أسفرت عن استشهاد 44 وإصابة آخرين بعدما ادعت إسرائيل أن مقاتلين فلسطينيين أطلقوا النار والقذائف المضادة للدروع على قوات إسرائيلية وآليات هندسية تابعة لها في رفح جنوبي قطاع غزة، وهو ما نفته المقاومة الفلسطينية، واتهمت الاحتلال باختلاق الذرائع لتخريب الاتفاق.

وفي السياق، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيؤكد خلال محادثاته في إسرائيل ومع الوسطاء أن اتفاق إنهاء الحرب لا يزال ساريا وملزما لجميع الأطراف.