شاهد.. وزير الدفاع يصل تعز ويحضر عرضًا عسكريًا وسط المدينة

الإثنين 20 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تعز

شهدت مدينة تعز، صباح اليوم الإثنين، عرضاً عسكرياً رمزيًا في شارع جمال وسط المدينة بمشاركة وحدات من مختلف التشكيلات العسكرية، بحضور وزير الدفاع، الفريق محسن الداعري، الذي وصل اليوم لتفقّد قوات محور تعز.

ومن المقرر أن يعقد الوزير الداعري سلسلة لقاءات مع القيادات العسكرية والأمنية، لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في المحافظة.

وتأتي زيارة وزير الدفاع في ظل تحركات عسكرية غير معتادة لمليشيا الحوثي قال محور تعز العسكري، إنه رصدها في الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، وأكد استعداد قواته للتعامل مع أي تهديدات محتملة.