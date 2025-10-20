تقرير مفصل يكشف بالأرقام جرائم الحوثيين بحق رجال الدين ودور العبادة منذ 2015 شاهد.. وزير الدفاع يصل تعز ويحضر عرضًا عسكريًا وسط المدينة منخفض جوي يقترب من اليمن وتأثيراته تبدأ يوم الأربعاء لا تتجاهلها- 5 أعراض أولية تكشف إصابتك بسرطان المعدة ما وراء رفض سوريا للاتفاقات السابقة مع روسيا؟ هل يفتح الباب لمرحلة جديدة ؟ الكشف عن تفاصيل صادمة لدول الغرب… كوريا الجنوبية تسعى لتصبح رابع أكبر قوة دفاعية في العالم في إنجاز تاريخي.. المغرب يهزم الأرجنتين ويُتوَّج بطلاً لكأس العالم للشباب صنعاء تحت الصدمة.. الحوثيون يحتجزون ممثل اليونيسف و15 موظفاً دولياً داخل مقرّ أممي الذهب يستأنف رحلة الصعود.. والفضة فوق 52 دولاراً مجدداً مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية
شهدت مدينة تعز، صباح اليوم الإثنين، عرضاً عسكرياً رمزيًا في شارع جمال وسط المدينة بمشاركة وحدات من مختلف التشكيلات العسكرية، بحضور وزير الدفاع، الفريق محسن الداعري، الذي وصل اليوم لتفقّد قوات محور تعز.
ومن المقرر أن يعقد الوزير الداعري سلسلة لقاءات مع القيادات العسكرية والأمنية، لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في المحافظة.
وتأتي زيارة وزير الدفاع في ظل تحركات عسكرية غير معتادة لمليشيا الحوثي قال محور تعز العسكري، إنه رصدها في الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، وأكد استعداد قواته للتعامل مع أي تهديدات محتملة.