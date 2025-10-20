تقرير مفصل يكشف بالأرقام جرائم الحوثيين بحق رجال الدين ودور العبادة منذ 2015 شاهد.. وزير الدفاع يصل تعز ويحضر عرضًا عسكريًا وسط المدينة منخفض جوي يقترب من اليمن وتأثيراته تبدأ يوم الأربعاء لا تتجاهلها- 5 أعراض أولية تكشف إصابتك بسرطان المعدة ما وراء رفض سوريا للاتفاقات السابقة مع روسيا؟ هل يفتح الباب لمرحلة جديدة ؟ الكشف عن تفاصيل صادمة لدول الغرب… كوريا الجنوبية تسعى لتصبح رابع أكبر قوة دفاعية في العالم في إنجاز تاريخي.. المغرب يهزم الأرجنتين ويُتوَّج بطلاً لكأس العالم للشباب صنعاء تحت الصدمة.. الحوثيون يحتجزون ممثل اليونيسف و15 موظفاً دولياً داخل مقرّ أممي الذهب يستأنف رحلة الصعود.. والفضة فوق 52 دولاراً مجدداً مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية
أعلن مركز الأرصاد الجوية، في اليمن، عن رصد تكوّن منطقة ضغط جوي منخفض، فوق جنوب شرق بحر العرب، متوقعا تحركها باتجاه الغرب والشمال الغربي، مع زيادة في شدتها لتتحول إلى منخفض جوي شديد.
وقال المركز أن هذه الحالة ستؤثر على أرخبيل #سقطرى ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة.
ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات الجوية المستمرة.