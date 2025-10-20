منخفض جوي يقترب من اليمن وتأثيراته تبدأ يوم الأربعاء

الإثنين 20 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن مركز الأرصاد الجوية، في اليمن، عن رصد تكوّن منطقة ضغط جوي منخفض، فوق جنوب شرق بحر العرب، متوقعا تحركها باتجاه الغرب والشمال الغربي، مع زيادة في شدتها لتتحول إلى منخفض جوي شديد.

وقال المركز أن هذه الحالة ستؤثر على أرخبيل #سقطرى ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة.

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات الجوية المستمرة.