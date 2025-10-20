لا تتجاهلها- 5 أعراض أولية تكشف إصابتك بسرطان المعدة

الإثنين 20 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

في المراحل الأولية من سرطان المعدة، تظهر على الجسم مجموعة من الأعراض، عادةً ما يتم تجاهلها من قبل الكثير من الأشخاص أو يتعاملون معها على أنها ناتجة عن أمراض أخرى.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الأعراض الأولية لسرطان المعدة، وفقًا لموقع "Times of india".

ما هي الأعراض الأولية لسرطان المعدة؟

1- الشعور بالامتلاء بعد الوجبات الخفيفةالشعور بثقل البطن أمر طبيعي بعد الوجبات الدسمة، ولكن يجب زيارة الطبيب في حالة المعاناة منه عقب تناول القليل من الطعام، لأن امتلاء المعدة المرتبط بالوجبات الخفيفة قد يدل على إصابتها بالسرطان.

ويرجع سبب الشعور بالامتلاء بعد الوجبات الخفيفة إلى الحيّز الذي يشغله الورم بداخل المعدة، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على استيعاب الطعام، حتى لو كان بكمية بسيطة.

2- الحموضةلا خلاف على أن الحموضة أكثر شيوعًا بين المصابين بارتجاع المريء، لكنها تحدث أيضًا عند الإصابة بسرطان المعدة.

وتأتي الحموضة المرتبطة بارتجاع المريء على هيئة إحساس حارق في الصدر أو أعلى البطن.بينما الحموضة الناتجة عن سرطان المعدة، تحدث في صورة ألم متقطع في البطن، يمتد تأثيره إلى الظهر.

3- الغثيان المتكررلا يدل الغثيان على المعاناة من عسر الهضم أو الإصابة بالتسمم الغذائي فقط، بل يشير أحيانًا إلى الإصابة بسرطان المعدة، خاصةً إذا كان متكررًا، ومصحوبًا بفقدان الشهية.

4- تغير لون البرازيمكنك اكتشاف الإصابة بسرطان المعدة مبكرًا عن طريق فحص فضلاتك بعد التبرز، لأن الورم يسبب نزيفًا داخليًا، يجعل البراز داكنًا أو شبيه بالقطران.

5- التجشؤمن الطبيعي أن تتجشأ بعد تناول الطعام أو بسبب تراكم الغازات في البطن، ولكن إذا كان التجشؤ متكررًا، ومصحوبًا بطعم حامض أو نكهة معدنية في الفم، أو يتبعه قيء خفيف، فهذا مؤشر خطر على الإصابة بسرطان المعدة