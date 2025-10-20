ما وراء رفض سوريا للاتفاقات السابقة مع روسيا؟ هل يفتح الباب لمرحلة جديدة ؟

الإثنين 20 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 259

في خطوة مفاجئة، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن رفض الاتفاقات التي وقعها النظام السوري المخلوع مع روسيا، بعد الزيارة الأخيرة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو.

هذا التصريح أثار تساؤلات كبيرة حول ما إذا كانت سوريا بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه روسيا، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تغييرات جيوسياسية هامة.

بينما اعتبر البعض أن هذه التصريحات تشير إلى "فشل" الزيارة بسبب الملفات الثقيلة والمشاكل العالقة بين البلدين، يرى آخرون أن هذا الرفض قد يكون مقدمة لمراجعة تلك الاتفاقات وإعادة ترتيب العلاقات بما يتماشى مع "سوريا الجديدة".

في الوقت ذاته، لم تغلق دمشق الباب أمام مراجعة هذه الاتفاقات مع روسيا، ما يفتح المجال لتعديلات قد تؤثر بشكل كبير على الوضع الإقليمي.

هل يعني هذا أن العلاقات بين سوريا وروسيا قد تسلك مساراً مختلفاً؟

وهل يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على ملفات حساسة مثل القواعد العسكرية الروسية في سوريا وديون النظام السابقة؟

التصريحات الروسية لم تُبدِ استياءً من زيارة الشرع، بل تشير إلى استعداد موسكو لإعادة النظر في الاتفاقات السابقة، ما يفتح المجال أمام المزيد من التحليلات والانتظار لمعرفة التوجهات المقبلة في العلاقات بين الطرفين.

لماذا هذا التحول؟ وما هي التداعيات التي قد تنجم عنه؟