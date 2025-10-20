ما وراء رفض سوريا للاتفاقات السابقة مع روسيا؟ هل يفتح الباب لمرحلة جديدة ؟ الكشف عن تفاصيل صادمة لدول الغرب… كوريا الجنوبية تسعى لتصبح رابع أكبر قوة دفاعية في العالم في إنجاز تاريخي.. المغرب يهزم الأرجنتين ويُتوَّج بطلاً لكأس العالم للشباب صنعاء تحت الصدمة.. الحوثيون يحتجزون ممثل اليونيسف و15 موظفاً دولياً داخل مقرّ أممي الذهب يستأنف رحلة الصعود.. والفضة فوق 52 دولاراً مجدداً مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين يتدخل لمتابعة قضية مكحل تعز المحتجز في ليبيا السلطة تتآكل من الداخل: صراع الاجنحة داخل الحركة الحوثية خلافات النفوذ والسيطرة داخل معسكر عبدالملك الحوثي.. تشظي جناح صعدة .. نهاية العصر العسكري لحزب الله اللبناني عاجل: مليشيا الحوثي تصعد عملياتها العسكرية مع السعودية.. مواجهات مسلحة على الحد الجنوبي للملكة
في خطوة مفاجئة، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن رفض الاتفاقات التي وقعها النظام السوري المخلوع مع روسيا، بعد الزيارة الأخيرة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو.
هذا التصريح أثار تساؤلات كبيرة حول ما إذا كانت سوريا بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه روسيا، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تغييرات جيوسياسية هامة.
بينما اعتبر البعض أن هذه التصريحات تشير إلى "فشل" الزيارة بسبب الملفات الثقيلة والمشاكل العالقة بين البلدين، يرى آخرون أن هذا الرفض قد يكون مقدمة لمراجعة تلك الاتفاقات وإعادة ترتيب العلاقات بما يتماشى مع "سوريا الجديدة".
في الوقت ذاته، لم تغلق دمشق الباب أمام مراجعة هذه الاتفاقات مع روسيا، ما يفتح المجال لتعديلات قد تؤثر بشكل كبير على الوضع الإقليمي.
هل يعني هذا أن العلاقات بين سوريا وروسيا قد تسلك مساراً مختلفاً؟
وهل يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على ملفات حساسة مثل القواعد العسكرية الروسية في سوريا وديون النظام السابقة؟
التصريحات الروسية لم تُبدِ استياءً من زيارة الشرع، بل تشير إلى استعداد موسكو لإعادة النظر في الاتفاقات السابقة، ما يفتح المجال أمام المزيد من التحليلات والانتظار لمعرفة التوجهات المقبلة في العلاقات بين الطرفين.
