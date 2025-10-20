في إنجاز تاريخي.. المغرب يهزم الأرجنتين ويُتوَّج بطلاً لكأس العالم للشباب صنعاء تحت الصدمة.. الحوثيون يحتجزون ممثل اليونيسف و15 موظفاً دولياً داخل مقرّ أممي الذهب يستأنف رحلة الصعود.. والفضة فوق 52 دولاراً مجدداً مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين يتدخل لمتابعة قضية مكحل تعز المحتجز في ليبيا السلطة تتآكل من الداخل: صراع الاجنحة داخل الحركة الحوثية خلافات النفوذ والسيطرة داخل معسكر عبدالملك الحوثي.. تشظي جناح صعدة .. نهاية العصر العسكري لحزب الله اللبناني عاجل: مليشيا الحوثي تصعد عملياتها العسكرية مع السعودية.. مواجهات مسلحة على الحد الجنوبي للملكة ريباكينا تقلب الطاولة وتتوج بلقب نينغبو المفتوحة بعد ريمونتادا مذهلة صحيفة عبرية: نتنياهو يحاول تسويق فشل حربه على غزة بتغيير اسمها
في تطور خطير يهدد العلاقات بين الأمم المتحدة والحوثيين، كشفت مصادر أممية أن الجماعة الحوثية في صنعاء احتجزت عشرين موظفاً تابعين للأمم المتحدة، بينهم 15 أجنبياً، يتقدمهم ممثل منظمة اليونيسف في اليمن البريطاني بيتر هوكينز.
وأفاد مسؤول أممي لوكالة فرانس برس بأن عملية الاحتجاز تمت داخل المجمع الأممي الذي اقتحمه مسلحون حوثيون السبت، مشيراً إلى أن من بين المحتجزين خمسة يمنيين و15 من الكوادر الدولية.
ويعدّ هوكينز، البالغ من العمر 64 عاماً، أرفع مسؤول أممي يُحتجز في اليمن منذ اندلاع الحرب، بعد أن سبق للجماعة أن اعتقلت نائبة الممثل الأممي الأردنية لانا كتاو الشهر الماضي قبل الإفراج عنها.
وأكدت الأمم المتحدة أنها على تواصل مكثف مع سلطات صنعاء والدول الأعضاء وحكومة اليمن، في محاولة عاجلة لإنهاء هذا الوضع الذي وصفته بـ"الخطير"، واستعادة السيطرة على مقراتها.
المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الحوثيين يحتجزون حالياً 53 موظفاً أممياً، موضحاً أن بعضهم "انقطعت أخبارهم منذ سنوات"، محذراً من أن "الاحتجاز التعسفي" يهدد سلامة العاملين ويقوّض الجهود الإنسانية.
وفي المقابل، برر مسؤول حوثي الخطوة باتهامات بأن المحتجزين "يتجسسون لحساب الولايات المتحدة"، بينما وجّه زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي اتهامات صريحة للأمم المتحدة ومنظماتها، منها "اليونيسف" و"برنامج الأغذية العالمي"، بالمشاركة في "أنشطة عدوانية تجسسية".
الأمم المتحدة وصفت هذه الادعاءات بأنها "خطيرة وغير مقبولة"، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى شلّ عمل المنظمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
يُذكر أن مقر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نُقل رسمياً الشهر الماضي من صنعاء إلى عدن، بعد سلسلة من المضايقات والاعتقالات التي طالت موظفي المنظمة الدولية.