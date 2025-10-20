صنعاء تحت الصدمة.. الحوثيون يحتجزون ممثل اليونيسف و15 موظفاً دولياً داخل مقرّ أممي

الإثنين 20 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

في تطور خطير يهدد العلاقات بين الأمم المتحدة والحوثيين، كشفت مصادر أممية أن الجماعة الحوثية في صنعاء احتجزت عشرين موظفاً تابعين للأمم المتحدة، بينهم 15 أجنبياً، يتقدمهم ممثل منظمة اليونيسف في اليمن البريطاني بيتر هوكينز.

وأفاد مسؤول أممي لوكالة فرانس برس بأن عملية الاحتجاز تمت داخل المجمع الأممي الذي اقتحمه مسلحون حوثيون السبت، مشيراً إلى أن من بين المحتجزين خمسة يمنيين و15 من الكوادر الدولية.

ويعدّ هوكينز، البالغ من العمر 64 عاماً، أرفع مسؤول أممي يُحتجز في اليمن منذ اندلاع الحرب، بعد أن سبق للجماعة أن اعتقلت نائبة الممثل الأممي الأردنية لانا كتاو الشهر الماضي قبل الإفراج عنها.

وأكدت الأمم المتحدة أنها على تواصل مكثف مع سلطات صنعاء والدول الأعضاء وحكومة اليمن، في محاولة عاجلة لإنهاء هذا الوضع الذي وصفته بـ"الخطير"، واستعادة السيطرة على مقراتها.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الحوثيين يحتجزون حالياً 53 موظفاً أممياً، موضحاً أن بعضهم "انقطعت أخبارهم منذ سنوات"، محذراً من أن "الاحتجاز التعسفي" يهدد سلامة العاملين ويقوّض الجهود الإنسانية.

وفي المقابل، برر مسؤول حوثي الخطوة باتهامات بأن المحتجزين "يتجسسون لحساب الولايات المتحدة"، بينما وجّه زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي اتهامات صريحة للأمم المتحدة ومنظماتها، منها "اليونيسف" و"برنامج الأغذية العالمي"، بالمشاركة في "أنشطة عدوانية تجسسية".

الأمم المتحدة وصفت هذه الادعاءات بأنها "خطيرة وغير مقبولة"، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى شلّ عمل المنظمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يُذكر أن مقر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نُقل رسمياً الشهر الماضي من صنعاء إلى عدن، بعد سلسلة من المضايقات والاعتقالات التي طالت موظفي المنظمة الدولية.