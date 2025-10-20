الذهب يستأنف رحلة الصعود.. والفضة فوق 52 دولاراً مجدداً

الإثنين 20 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف، الاثنين، لتستعيد بعض خسائرها بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأوقية (الأونصة) عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي خففت من حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين ودفعت المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 4263.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0203 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض بنحو 1.8 بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو/ أيار.

وعلى الرغم من انخفاضه الحاد يوم الجمعة، حقق الذهب أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل/ نيسان، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4378.69 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة، الإثنين، للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 1.5 بالمئة إلى 4275.40 دولار للأوقية.

أسعار الفضة كذلك، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 52.08 دولار للأوقية.

وكانت الأسعار قد انخفضت بنحو 4.4 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض لها خلال الجلسة منذ أوائل أبريل/ نيسان بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 54.47 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1591.55 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1467.16 دولار للأوقية. ماذا يدعم الذهب؟

ارتفع الذهب الذي لا يدر عائدا بأكثر من 60 بالمئة منذ بداية العام، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرهانات القوية على خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى جانب عمليات الشراء من البنوك المركزية والتخلص من الدولار وأيضا التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة.

وانخفض الذهب بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن قال ترامب إن رسومه الجمركية المقترحة بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية لن تكون مستدامة، مضيفا أنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وأنه يعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام مع الصين.

وتوقع بنك إتش إس بي سي يوم الجمعة أن يدفع ارتفاع أسعار الذهب أسعاره إلى 5000 دولار للأوقية في عام 2026، مدعوما بارتفاع المخاطر وتأثير دخول لاعبين جدد إلى السوق