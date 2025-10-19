الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين يتدخل لمتابعة قضية مكحل تعز المحتجز في ليبيا

الأحد 19 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

أعرب الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين عن اهتمامه البالغ ومتابعته الحثيثة لقضية المواطن اليمني وليد عبد السلام، المعروف بلقب "مكحل تعز"، الذي تم توقيفه في أحد سجون دولة ليبيا الشقيقة.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي وصل موقع مأرب برس نسخة منه أنه فور تلقيه بلاغًا من أحد الزملاء الإعلاميين بشأن توقيف المواطن المذكور، بادر بالتواصل مع سعادة الدكتور علي حسن الحرد، سفير الجمهورية اليمنية لدى ليبيا، لطرح القضية ومتابعة تطوراتها.

وأشار البيان إلى أن السفير الحرد أفاد بأن القنصل العام زار المواطن في مقر احتجازه قبل أيام، وأن السفارة تتابع قضيته عن كثب، وتعمل على ترتيب إجراءات خروجه وسفره إلى إحدى الدول الشقيقة في أقرب وقت ممكن.

وأعرب الاتحاد عن شكره وتقديره لكل من تفاعل وساهم في متابعة قضية "مكحل تعز"، مبدياً أسفه لعدم علمه بها إلا في وقت متأخر، ومؤكدًا في الوقت ذاته حرصه الدائم على أن يظل صوت المظلومين من اليمنيين في مختلف أنحاء العالم.

ودعا الاتحاد جميع اليمنيين في الخارج إلى التعاون والتواصل والإبلاغ عن أي قضايا أو انتهاكات تطالهم، عبر الخط الساخن والموقعين الرسميين للاتحاد، مؤكداً التزامه بمواصلة أداء رسالته الإنسانية والوطنية في الدفاع عن حقوق المهاجرين اليمنيين أينما كانوا.