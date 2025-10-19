آخر الاخبار

عاجل: مليشيا الحوثي تصعد عملياتها العسكرية مع السعودية.. مواجهات مسلحة على الحد الجنوبي للملكة ريباكينا تقلب الطاولة وتتوج بلقب نينغبو المفتوحة بعد ريمونتادا مذهلة صحيفة عبرية: نتنياهو يحاول تسويق فشل حربه على غزة بتغيير اسمها اليمن توقع مع السعودية اتفاقيتين لدعم عجز موازنة الدولة والحصول على مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء خطة أميركية من ثلاث مراحل لتحييد الحوثيين... استراتيجية طويلة المدى لمواجهة قصيرة النفس والحوثي يُعيد تشكيل قواعد الاشتباك الإدارة الأمريكية تُدين وتتباكى... والحوثي يحتفل بالعام الرابع لاحتجاز موظفي سفارة أمريكا أول بطارية حيوية في العالم تعمل بالسكر والفيتامينات اتفاق سلام بين أفغانستان وباكستان تعميم هام وتوضيح للمسافرين من اليمن إلى السعودية أمريكا: الحكم بالسجن 40 عامًا بحق قبطان باكستاتي اُدين بمحاولة تهريب صواريخ باليستية إلى الحوثيين

عاجل: مليشيا الحوثي تصعد عملياتها العسكرية مع السعودية.. مواجهات مسلحة على الحد الجنوبي للملكة

الأحد 19 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 289

 

اعترفت مليشيا الحوثي بمقتل أحد عناصرها بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، في تأكيد ضمني على تنفيذها اعتداءً استفزازيًا جديدًا ضد المملكة، ضمن سلسلة تصعيدات متكررة في المناطق الحدودية.

ونقلت وكالة (سبأ) التابعة للحوثيين عن مصدر أمني قوله إن "مواطناً قتل بنيران العدو السعودي قبالة مديرية شدا"، دون أن توضح هوية القتيل، في صياغة اعتادت الجماعة استخدامها للإشارة إلى عناصرها القتلى في المواجهات العسكرية.

ويأتي هذا الاعتراف في ظل تصاعد التوترات على الحدود اليمنية السعودية، حيث تتكرر الهجمات الحوثية على مواقع الجيش السعودي.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الحوثيين في إطلاق تصريحات عدائية تجاه السعودية، في وقت تسعى فيه الرياض إلى تثبيت اتفاقات التهدئة، وسط مخاوف من أن يكون التصعيد الحوثي جزءًا من استراتيجية إيرانية لخلط الأوراق في المنطقة بعد انتهاء معركة غزة.

إقراء أيضاً
اليمن توقع مع السعودية اتفاقيتين لدعم عجز موازنة الدولة والحصول على مشتقات نفطية
خطة أميركية من ثلاث مراحل لتحييد الحوثيين... استراتيجية طويلة المدى لمواجهة قصير
الإدارة الأمريكية تُدين وتتباكى... والحوثي يحتفل بالعام الرابع لاحتجاز موظفي سفار
تعميم هام وتوضيح للمسافرين من اليمن إلى السعودية
أمريكا: الحكم بالسجن 40 عامًا بحق قبطان باكستاتي اُدين بمحاولة تهريب صواريخ بالي
اعتقال كابتن طيار في مطار عدن متهم باختطاف طائرة اليمنية ونقلها إلى صنعاء
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول