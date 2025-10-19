عاجل: مليشيا الحوثي تصعد عملياتها العسكرية مع السعودية.. مواجهات مسلحة على الحد الجنوبي للملكة

الأحد 19 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

اعترفت مليشيا الحوثي بمقتل أحد عناصرها بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، في تأكيد ضمني على تنفيذها اعتداءً استفزازيًا جديدًا ضد المملكة، ضمن سلسلة تصعيدات متكررة في المناطق الحدودية.

ونقلت وكالة (سبأ) التابعة للحوثيين عن مصدر أمني قوله إن "مواطناً قتل بنيران العدو السعودي قبالة مديرية شدا"، دون أن توضح هوية القتيل، في صياغة اعتادت الجماعة استخدامها للإشارة إلى عناصرها القتلى في المواجهات العسكرية.

ويأتي هذا الاعتراف في ظل تصاعد التوترات على الحدود اليمنية السعودية، حيث تتكرر الهجمات الحوثية على مواقع الجيش السعودي.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الحوثيين في إطلاق تصريحات عدائية تجاه السعودية، في وقت تسعى فيه الرياض إلى تثبيت اتفاقات التهدئة، وسط مخاوف من أن يكون التصعيد الحوثي جزءًا من استراتيجية إيرانية لخلط الأوراق في المنطقة بعد انتهاء معركة غزة.