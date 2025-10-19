ريباكينا تقلب الطاولة وتتوج بلقب نينغبو المفتوحة بعد ريمونتادا مذهلة

الأحد 19 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - رويترز

عدد القراءات 102

قلبت إيلينا ريباكينا تأخرها بمجموعة إلى فوز بنتيجة 3-6 و6-صفر و6-2 على المصنفة الرابعة إيكاترينا ألكسندروفا لتتوج بلقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس اليوم الأحد.

وعززت ريباكينا بهذا الفوز فرصها في التأهل للبطولة الختامية لموسم اتحاد لاعبات التنس المحترفات الشهر المقبل.

وباتت ريباكينا، بعد فوزها باللقب العاشر في مسيرتها، بحاجة فقط إلى بلوغ قبل نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو هذا الأسبوع لتضمن حجز المقعد الأخير في البطولة الختامية على حساب الروسية الشابة ميرا أندريفا.

وتأهلت للبطولة الختامية التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من الأول حتى الثامن من نوفمبر تشرين الثاني كل من: أرينا سبالينكا وإيجا شيانتيك وكوكو جوف وأماندا أنيسيموفا وجيسيكا بيجولا وماديسون كيز وجاسمين باوليني.

بدأت ألكسندروفا المباراة بقوة لتتقدم بنتيجة 4-1، بينما كافحت ريباكينا للسيطرة على الأخطاء وتنويع أسلوب لعبها، قبل أن تحسم اللاعبة الروسية (30 عاما) المجموعة الأولى لصالحها بسهولة بضربة أمامية قوية.

وبدأت ريباكينا، التي كانت تسعى لتجنب هزيمتها الرابعة على التوالي على الملاعب الصلبة أمام ألكسندروفا، المجموعة التالية بقوة مسجلة ضربة ناجحة عبر الملعب لتعزز كسرها المبكر لإرسال منافستها وتمهد الطريق لمعادلة النتيجة.

كثفت ريباكينا، المصنفة التاسعة عالميا، وتيرة لعبها من الخط الخلفي في المجموعة الحاسمة لكن هجومها من على الشبكة هو ما منح ألكسندروفا فرصة كسر مبكر آخر لإرسالها. وواصلت اللاعبة القادمة من قازاخستان والمولودة في روسيا أداءها لتحصد لقبها الثاني هذا الموسم.