تعميم هام وتوضيح للمسافرين من اليمن إلى السعودية

الأحد 19 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أصدرت وزارة الصحة اليمنية، تعميماً يحذر المسافرين إلى السعودية من حمل الأدوية المخدّرة أو المؤثرة عقلياً دون تصريح مسبق.

وواضحت أن السعودية ستبدأ في تطبيق إجراءات جديدة اعتباراً من 1 نوفمبر ا 2025، المقبل.

ودعت الوزارة المسافرين إلى التسجيل عبر منصة الأدوية المقيدة الإلكترونية (CDS) قبل السفر للحصول على إذن فسح إلكتروني، مؤكدة أن السماح يقتصر على الأدوية للاستخدام الشخصي فقط، وأن حمل كميات تجارية يُعد مخالفة.