الإدارة الأمريكية تُدين وتتباكى... والحوثي يحتفل بالعام الرابع لاحتجاز موظفي سفارة أمريكا أول بطارية حيوية في العالم تعمل بالسكر والفيتامينات اتفاق سلام بين أفغانستان وباكستان تعميم هام وتوضيح للمسافرين من اليمن إلى السعودية أمريكا: الحكم بالسجن 40 عامًا بحق قبطان باكستاتي اُدين بمحاولة تهريب صواريخ باليستية إلى الحوثيين اعتقال كابتن طيار في مطار عدن متهم باختطاف طائرة اليمنية ونقلها إلى صنعاء ليلة المواجهات والغضب تشتعل من جديد في جبهات تعز.. الحوثيون يتحركون على نحو غير مسبوق والجيش يعلن التصدي والجاهزية الكاملة آثار يمنية في مزاد أوروبي تشعل تحقيقاً دولياً في إسبانيا! اقتحام جديد و صادم في قلب صنعاء: الحوثيون يغزون مبنى الأمم المتحدة تحت أنظار العالم! معلومات مهمه وضرورية عن… تأثير نقص الفيتامين د على الأعصاب
أصدرت وزارة الصحة اليمنية، تعميماً يحذر المسافرين إلى السعودية من حمل الأدوية المخدّرة أو المؤثرة عقلياً دون تصريح مسبق.
وواضحت أن السعودية ستبدأ في تطبيق إجراءات جديدة اعتباراً من 1 نوفمبر ا 2025، المقبل.
ودعت الوزارة المسافرين إلى التسجيل عبر منصة الأدوية المقيدة الإلكترونية (CDS) قبل السفر للحصول على إذن فسح إلكتروني، مؤكدة أن السماح يقتصر على الأدوية للاستخدام الشخصي فقط، وأن حمل كميات تجارية يُعد مخالفة.