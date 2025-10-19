أمريكا: الحكم بالسجن 40 عامًا بحق قبطان باكستاتي اُدين بمحاولة تهريب صواريخ باليستية إلى الحوثيين

الأحد 19 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 191

أصدرت السلطات القضائية الأمريكية، حكمًا بالسجن 40 عامًا على الرجل الباكستاني القبطان محمد بهلوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أجزاء صواريخ باليستية من إيران إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وأُلقي القبض على بهلوان في 11 يناير 2024 خلال عملية أمريكية على متن سفينة صغيرة بلا علم في بحر العرب قبالة سواحل الصومال، وأسفرت العملية عن غرق اثنين من أفراد البحرية الأمريكية، وفقًا لتقارير هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وأشار التقرير إلى أن ضابط الحرب الخاصة كريستوفر تشامبرز فقد قبضته وسقط في الماء أثناء العملية، فيما قفز ضابط آخر من الدرجة الأولى ناثان جيج إنغرام لمحاولة إنقاذه.

وخلال تفتيش السفينة، عثر الفريق الأمريكي على 14 بحارًا بينهم بهلوان، وتم ضبط أسلحة إيرانية تقليدية متطورة، بما في ذلك مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن، ورأس حربي، تتطابق مع الأسلحة التي استخدمتها مليشيا الحوثي ضد السفن العسكرية وسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بعد هجمات 7 أكتوبر 2023.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن بهلوان كان جزءًا من عملية أكبر بين أغسطس 2023 ويناير 2024، بالتنسيق مع شقيقين إيرانيين، شهاب ويونس ميركازي، تابعين للحرس الثوري الإيراني، حيث نقلوا الأسلحة من إيران إلى ساحل الصومال، ثم إلى السفن الأخرى ليلاً.

كما أشار ممثلو الادعاء الفيدراليين إلى أن مكونات الأسلحة المضبوطة تمثل من بين أكثر أنظمة الأسلحة تطورًا التي ترسلها إيران إلى جماعات إرهابية.

وصدر الحكم على بهلوان بعد إدانته بخمس تهم تشمل جرائم الإرهاب ونقل أسلحة دمار شامل، حيث ستُنفذ حكمين بالتوازي لمدة 20 عامًا، فيما تُنفذ الأحكام الثلاثة الأخرى بالتتابع، ليصل مجموع العقوبة إلى 40 عامًا