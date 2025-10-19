أمريكا: الحكم بالسجن 40 عامًا بحق قبطان باكستاتي اُدين بمحاولة تهريب صواريخ باليستية إلى الحوثيين اعتقال كابتن طيار في مطار عدن متهم باختطاف طائرة اليمنية ونقلها إلى صنعاء ليلة المواجهات والغضب تشتعل من جديد في جبهات تعز.. الحوثيون يتحركون على نحو غير مسبوق والجيش يعلن التصدي والجاهزية الكاملة آثار يمنية في مزاد أوروبي تشعل تحقيقاً دولياً في إسبانيا! اقتحام جديد و صادم في قلب صنعاء: الحوثيون يغزون مبنى الأمم المتحدة تحت أنظار العالم! معلومات مهمه وضرورية عن… تأثير نقص الفيتامين د على الأعصاب أهم الفيتامينات لزيادة الانتصاب عند الرجال قلبك في خطر- 5 أدوية تضره في صمت العليمي يرسم خارطة التوافق ويستنهض هيئة التشاور ويؤكد: وحدة الصف الجمهوري أولوية المرحلة الانتقالية عاجل هالاند يقود مانشستر سيتي لصدارة مؤقتة بثنائية في خمس دقائق
اعتقلت سلطات مطار عدن، يوم السبت، الطيار محمد عباس المتوكل احد طياري شركة الخطوط الجوية اليمنية، أثناء محاولته المغادرة إلى القاهرة.
ووفق مصادر مطلعة فإن المتوكل مدرج ضمن قائمة المتهمين باختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية ونقلها إلى مطار صنعاء بتوجيهات من الحوثيين، متجاهلاً أوامر قيادة الشركة والسلطات الحكومية.
الطائرة المختطفة، تم تحويل مسارها وهبطت في مطار صنعاء بدلا من مطار عدن، قبل ان تدمرها طائرات الإحتلال الإسرائيلي، لتكون الطائرة الرابعة مع ثلاث اخريات تعرضن للقصف والتدمير بالغارات الإسرائيلية وهن في مطار صنعاء.
وكان الرئيس العليمي قال إن الحوثيين هددوا بقصف مطار عدن لمنع عودة الطائرة الرابعة الناجية في شهر مايو، لتحول مسارها الى مطار صنعاء، ثم جاءت الطائرات الإسرائيلية ودمرتها.