اعتقال كابتن طيار في مطار عدن متهم باختطاف طائرة اليمنية ونقلها إلى صنعاء

اعتقلت سلطات مطار عدن، يوم السبت، الطيار محمد عباس المتوكل احد طياري شركة الخطوط الجوية اليمنية، أثناء محاولته المغادرة إلى القاهرة.

ووفق مصادر مطلعة فإن المتوكل مدرج ضمن قائمة المتهمين باختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية ونقلها إلى مطار صنعاء بتوجيهات من الحوثيين، متجاهلاً أوامر قيادة الشركة والسلطات الحكومية.

الطائرة المختطفة، تم تحويل مسارها وهبطت في مطار صنعاء بدلا من مطار عدن، قبل ان تدمرها طائرات الإحتلال الإسرائيلي، لتكون الطائرة الرابعة مع ثلاث اخريات تعرضن للقصف والتدمير بالغارات الإسرائيلية وهن في مطار صنعاء.

وكان الرئيس العليمي قال إن الحوثيين هددوا بقصف مطار عدن لمنع عودة الطائرة الرابعة الناجية في شهر مايو، لتحول مسارها الى مطار صنعاء، ثم جاءت الطائرات الإسرائيلية ودمرتها.