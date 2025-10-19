ليلة المواجهات والغضب تشتعل من جديد في جبهات تعز.. الحوثيون يتحركون على نحو غير مسبوق والجيش يعلن التصدي والجاهزية الكاملة

الأحد 19 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

تشهد محافظة تعز توتراً عسكرياً متصاعداً بعد أن رصدت قوات محور تعز تحركات ميدانية "غامضة ومكثفة" لمليشيا الحوثي على الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، في تصعيد يوصف بأنه الأكبر منذ مطلع أكتوبر الجاري.

وقال محور تعز في بيان رسمي، مساء السبت، إن قواته في "أعلى درجات الجاهزية" لمواجهة أي مغامرة عسكرية قادمة، بعد وصول تعزيزات حوثية كبيرة شوهدت وهي تتجه نحو خطوط التماس.

وأشار البيان إلى أن جبهات المدينة تعيش منذ أسابيع على وقع اشتباكات متقطعة، وقصف مدفعي كثيف، وعمليات قنص وزرع عبوات ناسفة، خاصة في الجبهات الشرقية والشمالية الشرقية، إضافة إلى مناطق في مديريات ماوية والتعزية والمخلاف وجبهة العنين بجبل حبشي.

وأكد محور تعز أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إحباط محاولة تسلل حوثية خطيرة في جبهة التشريفات شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل وإصابة كامل المجموعة المهاجمة، في حين توسعت المعارك لاحقاً إلى وادي صالة وعقبة منيف وسط اشتباكات ضارية.

وبحسب مصادر ميدانية، أُصيبت امرأتان برصاص قناص حوثي في منطقة الشقب جنوب شرقي المدينة، بينما شنت المليشيا خلال الأيام الماضية حملة دهم واختطافات استهدفت مدنيين في مديرية مقبنة غرب تعز، في مشهد يعيد أجواء الحرب إلى الواجهة.

ووفقاً لتقارير محور تعز العسكري، فقد أسفرت المواجهات خلال النصف الأول من أكتوبر عن مقتل أربعة وإصابة ثمانية من عناصر الحوثيين، مقابل سقوط أربعة من أفراد الجيش بين قتيل وجريح.

وتشير التقديرات الميدانية إلى أن المدينة تتجه نحو تصعيد أعنف إذا استمرت هذه التحركات، وسط تساؤلات مقلقة حول نوايا الحوثيين من وراء هذا النشاط المفاجئ في أكثر الجبهات اشتعالاً بالبلاد.