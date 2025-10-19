آثار يمنية في مزاد أوروبي تشعل تحقيقاً دولياً في إسبانيا! اقتحام جديد و صادم في قلب صنعاء: الحوثيون يغزون مبنى الأمم المتحدة تحت أنظار العالم! معلومات مهمه وضرورية عن… تأثير نقص الفيتامين د على الأعصاب أهم الفيتامينات لزيادة الانتصاب عند الرجال قلبك في خطر- 5 أدوية تضره في صمت العليمي يرسم خارطة التوافق ويستنهض هيئة التشاور ويؤكد: وحدة الصف الجمهوري أولوية المرحلة الانتقالية عاجل هالاند يقود مانشستر سيتي لصدارة مؤقتة بثنائية في خمس دقائق أراوخو برشلونه يطعن جيرونا في الدقيقة 93... وبرشلونة ينجو من التعادل الخيمة القانونية بمأرب تنظم ندوة قانونية حول دور ومسؤوليات موظفي المؤسسات القضائية قيادي حوثي رفيع يدعو إلى حرب شاملة ويهدد بتحرك عسكري من صعدة إلى المهرة لاستعادة الموارد والأمم المتحدة تواصل الحديث عن السلام
أثارت قطعتان أثريتان من اليمن عُرضتا في مزاد فني بمدينة برشلونة الإسبانية، جدلاً واسعاً ودفعـت الشرطة الإسبانية لفتح تحقيق موسع لمعرفة مصدرهما وكيف وصلت إلى هناك.
القضية تفجّرت بعد أن نشر الباحث اليمني عبدالله محسن على صفحته في فيسبوك معلومات وصوراً للقطعتين، مشيراً إلى أنهما عُرضتا في المزاد الصيفي الكبير للفنون الجميلة والآثار والكنوز الملكية الذي نظمته دار مزادات "تمبلوم" في 30 يوليو 2025.
وأوضح محسن أن القطعة الأولى هي شاهد قبر من مملكة قتبان يعود للفترة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، نُحت عليه رأس ثور ضخم بتفاصيل دقيقة، بينما القطعة الثانية شاهد جنائزي مرمري نادر يحمل نقوشاً بالخط المسندي وصورة بشرية محفورة بعناية فنية عالية.
وأشار الباحث إلى أن بعض تفاصيل النقش لا تتوافق مع القواعد الأصلية للخط المسندي، ما يرجح احتمال أن يكون النص أضيف لاحقاً بطريقة مشبوهة لجذب المشترين أو رفع القيمة السوقية للقطعة.
ودعا محسن وزارتي الخارجية والثقافة اليمنيتين إلى التحرك العاجل والتعاون مع الجهات الإسبانية لاستعادة هذه الآثار التي تمثل جزءاً من تاريخ اليمن القديم وهويته الحضارية.
القضية تثير تساؤلات: كيف وصلت هذه القطع التاريخية إلى أوروبا؟ ومن يقف وراء تهريب كنوز اليمن إلى المزادات العالمية؟