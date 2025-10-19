معلومات مهمه وضرورية عن… تأثير نقص الفيتامين د على الأعصاب

الأحد 19 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 79

يؤثر نقص الفيتامين د، على صحة العامة للجسم، وخصوصًا العظام والعمود الفقري، بالإضافة إلى التعب العام وعدم القدرة على مباشرة متطلبات الحياة اليومية.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، إجابة حول هل نقص الفيتامين د يؤثر على سلامة الأعصاب؟

هل نقص الفيتامين د يؤثر على الأعصاب؟

في هذا الشأن، قال الدكتور محمد ندا، استشاري أمراض المخ والأعصاب، إن نقص الفيتامين في الجسم، يؤثر على صحة وسلامة الأعصاب، موضحًا أنه من الفيتامينات التي تدخل في عمليات البناء والهدم لكل خلايا الجسم.

وأضاف استشاري أمراض المخ والأعصاب، أن وجود مؤخرًا أن نقص الفيتامين د، ممكن أن يتسبب في الخمول وقد يصل أحيانًا إلى درجات الاكتئاب، وكذا الصداع المزمن، والشعور بتشنجات عضلية، والشعور بالألم في العمود الفقري، والألم في عضلات الجسم كلها.

ما أفضل علاج لنقص الفيتامين د؟

وأوضح الدكتور محمد ندا، أنه على حسب نسبة نقص الفيتامين د عند المريض، يتم تحديد أسلوب العلاج، لو نسبة نقص الفيتامين د عند المريض قليلة جدًا، أي أقل من 10، يتمثل علاجها في التعرض لأشعة الشمس، بجانب تناولها لحبوب مكملات الفيتامين د.

وتابع، استشاري أمراض المخ والأعصاب، لو كانت نسبة نقص الفيتامين د، قليلة وغير مبالغ فيها، يتوقف العلاج عند التعرض لأشعة الشمس فقط، مؤكدًا أن هذا يتوقف على نتيجة تحاليل الفيتامين د التي يجريها المريض.من أكثر عرضة لنقص الفيتامين د؟

أكد الدكتور محمد ندا، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بنقص الفيتامين د، على عكس الرجال، وذلك بسبب الحجاب وعدم كشف النساء لذراعهن، وكذا بسبب الحجاب، وعدم تعرضهن لأشعة الشمس (مصدر الفيتامين د)، أما الرجال بطبيعة ملابسهم، يتعرضون لأشعة الشمس، مما يجعلهم أقل عرضة لنقص الفيتامين د