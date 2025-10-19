معلومات مهمه وضرورية عن… تأثير نقص الفيتامين د على الأعصاب أهم الفيتامينات لزيادة الانتصاب عند الرجال قلبك في خطر- 5 أدوية تضره في صمت العليمي يرسم خارطة التوافق ويستنهض هيئة التشاور ويؤكد: وحدة الصف الجمهوري أولوية المرحلة الانتقالية عاجل هالاند يقود مانشستر سيتي لصدارة مؤقتة بثنائية في خمس دقائق أراوخو برشلونه يطعن جيرونا في الدقيقة 93... وبرشلونة ينجو من التعادل الخيمة القانونية بمأرب تنظم ندوة قانونية حول دور ومسؤوليات موظفي المؤسسات القضائية قيادي حوثي رفيع يدعو إلى حرب شاملة ويهدد بتحرك عسكري من صعدة إلى المهرة لاستعادة الموارد والأمم المتحدة تواصل الحديث عن السلام من بكين إلى الرياض... الإسكان السعودي يتسارع بخطى صينية مشاريع بأكثر من 8 مليار البيت الأبيض يوقف مشاريع في نيويورك وبوسطن وإدارة ترامب تعتزم تجميد مشاريع بـ11 مليار دولار
تناول الفيتامينات يساعد على تحسين الدورة الدموية، وتعالج برودة اليدين، والقدمين، وكذا ضعف الانتصاب، حيث إن الدورة الدموية السليمة عامل أساسي للصحة العامة.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أهم الفيتامينات لزيادة الانتصاب عند الرجال، بحسب "healthline".
تساعد الفيتامينات في تحسين الدورة الدموية، إلا أن يفضل استشارة الطيب قبل تناولها هي والمكملات الغذائية، لتجنب تداخلها مع أدوية آخرى يتم تناولها، فمن الفيتامينات التي تزيد الانتصاب، هي:
1- الفيتامين هـ، ويوجد في زيت البندق، وزيت جنين القمح، وزيت دوار الشمس.
2- الفيتامين ب، ويوجد في السبانخ والكرنب.
3- الحديد، ويوجد في اللحوم الحمراء والخضروات الورقية الداكنة.
4- الفيتامين د، ويوجد في الشمس، والأطعمة مثل اللحوم والأسماك والبيض.
طرق زيادة تدفق الدم للقضيب للحصول على انتصاب؟
1- الحصول على إل-أرجيني، وهو حمض أميني يساعد على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم.
2- الجينسنج، إذ يعالج الضعف الجنسي لدى الرجال، ويعزز الطاقة والاسترخاء.
3- اليوهيمبي، ويستخدم لعلاج ضعف الانتصاب.
ما الطرق الطبيعية لتحسين الدورة الدموية؟
1- ممارسة التمارين الرياضية، إذ تحسن من تدفق الدم بالجسم.
2- التخلص من التوتر.
3- تناول السوائل، إذ يحتوي الدم على نسبة عالية من الماء، فالحفاظ على رطوبة الجسم يحافظ على الدورة الدموية.
4- الإقلاع عن التدخين