الأحد 19 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تناول الفيتامينات يساعد على تحسين الدورة الدموية، وتعالج برودة اليدين، والقدمين، وكذا ضعف الانتصاب، حيث إن الدورة الدموية السليمة عامل أساسي للصحة العامة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أهم الفيتامينات لزيادة الانتصاب عند الرجال، بحسب "healthline".

تساعد الفيتامينات في تحسين الدورة الدموية، إلا أن يفضل استشارة الطيب قبل تناولها هي والمكملات الغذائية، لتجنب تداخلها مع أدوية آخرى يتم تناولها، فمن الفيتامينات التي تزيد الانتصاب، هي:

1- الفيتامين هـ، ويوجد في زيت البندق، وزيت جنين القمح، وزيت دوار الشمس.

2- الفيتامين ب، ويوجد في السبانخ والكرنب.

3- الحديد، ويوجد في اللحوم الحمراء والخضروات الورقية الداكنة.

4- الفيتامين د، ويوجد في الشمس، والأطعمة مثل اللحوم والأسماك والبيض.

طرق زيادة تدفق الدم للقضيب للحصول على انتصاب؟

1- الحصول على إل-أرجيني، وهو حمض أميني يساعد على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم.

2- الجينسنج، إذ يعالج الضعف الجنسي لدى الرجال، ويعزز الطاقة والاسترخاء.

3- اليوهيمبي، ويستخدم لعلاج ضعف الانتصاب.

ما الطرق الطبيعية لتحسين الدورة الدموية؟

1- ممارسة التمارين الرياضية، إذ تحسن من تدفق الدم بالجسم.

2- التخلص من التوتر.

3- تناول السوائل، إذ يحتوي الدم على نسبة عالية من الماء، فالحفاظ على رطوبة الجسم يحافظ على الدورة الدموية.

4- الإقلاع عن التدخين