قلبك في خطر- 5 أدوية تضره في صمت

الأحد 19 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 صباحاً

قلما يعرف البعض أن بعض الأدوية الشائع استخدامها بشكل يومي تشكل خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الأدوية التي تضر بصحة القلب، وفقًا لموقع "Times of india".

ما هي أخطر الأدوية على القلب؟

1- مضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDsرغم فعالية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب وخفض الحرارة، قد تؤثر سلبًا على صحة القلب عن طريق رفع ضغط الدم وحبس السوائل بالجسم.

وفي بعض الحالات، قد تسبب مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين، قصور القلب عند الإفراط فيها او تناولها لفترة طويلة.

2- أدوية العلاج الكيماويلأدوية العلاج الكيماوي، مثل الدوكسوروبيسين والتراستوزوماب، تأثيرات خطيرة على صحة القلب، حيث تعرضه للإصابة بـ:-السمية القلبية.-ضعف عضلة القلب.

3- المنشطاتيزداد معدل ضربات القلب ويرتفع ضغط الدم عند تناول الأدوية المنشطة، مثل الأمفيتامينات، مما يؤدي إلى الإصابة بالنوبة القلبية.

4- أدوية السكريقصور القلب أكثر شيوعًا بين المرضى الذين يتناولون بعض أدوية السكري، مثل روزيجليتازون.

5- الأدوية المزيلة للاحتقانإذا كان الدواء المزيل للاحتقان يحتي على السودوإيفيدرين، يجب تجنبه، لأن هذه المادة تتسبب في ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، خاصةً للأشخاص المصابين بالأمراض القلبية