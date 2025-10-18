هالاند يقود مانشستر سيتي لصدارة مؤقتة بثنائية في خمس دقائق أراوخو برشلونه يطعن جيرونا في الدقيقة 93... وبرشلونة ينجو من التعادل الخيمة القانونية بمأرب تنظم ندوة قانونية حول دور ومسؤوليات موظفي المؤسسات القضائية قيادي حوثي رفيع يدعو إلى حرب شاملة ويهدد بتحرك عسكري من صعدة إلى المهرة لاستعادة الموارد والأمم المتحدة تواصل الحديث عن السلام من بكين إلى الرياض... الإسكان السعودي يتسارع بخطى صينية مشاريع بأكثر من 8 مليار البيت الأبيض يوقف مشاريع في نيويورك وبوسطن وإدارة ترامب تعتزم تجميد مشاريع بـ11 مليار دولار تحركات رئاسية في عدن لاحتواء تصدع العلاقة بين العليمي وبن بريك واستدعاء عاجل لهيئة التشاور لمناقشة خارطة السلام وأزمة قرارات الزبيدي تحديث.. اشتغال النيران في هجوم استهدف ناقلة نفط تحمل علم الكاميرون تركيا تعود إلى غزة من بوابة واشنطن.. وأردوغان يقلب الطاولة على إسرائيل. صحيفة عبرية تكشف لماذا تخاف تل أبيب من الدور التركي؟ مأرب تحتفل بحملة القرآن الكريم.. .. تكريم 99 حافظاً وحافظة لكتاب الله
واصل إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي تألقه التهديفي بتسجيل هدفين في غضون خمس دقائق بالشوط الثاني اليوم السبت ليقود فريقه إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بفوزه على إيفرتون 2-صفر.
ويملك فريق المدرب بيب جوارديولا 16 نقطة من ثماني مباريات على الرغم من أن أرسنال وليفربول في المركزين الثاني والثالث يملكان مباراة مؤجلة.
وتراجع إيفرتون إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.
كان هالاند (25 عاما)، الذي سجل للمباراة 11 تواليا مع ناديه ومنتخب بلاده بإجمالي 23 هدفا هذا الموسم هادئا طوال الشوط الأول على ملعب الاتحاد لكنه افتتح التسجيل في الدقيقة 58 عندما ارتقى عاليا ليحول برأسه عرضية نيكو أوريلي من الجهة اليسرى إلى الشباك.
وضاعف النرويجي تقدم سيتي بعد خمس دقائق أخرى عندما استغل تمريرة سافينيو العرضية وسدد كرة يسارية قوية من منتصف منطقة الجزاء اصطدمت بجيمس تاركوفسكي وسكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد.