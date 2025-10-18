من بكين إلى الرياض... الإسكان السعودي يتسارع بخطى صينية مشاريع بأكثر من 8 مليار

السبت 18 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وقعت الشركة الوطنية للإسكان السعودية (NHC)، عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كبرى الشركات الصينية، في ختام زيارة وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل للصين، لتنفيذ أكثر من 24 ألف وحدة سكنية ضمن خطة مشتركة 100 ألف وحدة سعوديّة – صينيّة حتى عام 2030. تأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود تعزيز الشراكات الدولية وتسريع تنفيذ مشاريع الإسكان الكبرى في المملكة.

وتشمل الاتفاقيات مشاريع مع المكتب السابع للبناء الصيني للهندسة العامة بقيمة 8.7 مليارات ريال، إضافة إلى شراكات مع شركات CACC وCMEC وCITIC Group لتعزيز البناء الصناعي وتوطين تقنيات التشييد الحديثة، ودعم سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف التنفيذ عبر منصة SupplyPro الرقمية التابعة لـNHC.

وأوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، بهدف رفع نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وتعزيز السوق العقاري، وخلق فرص استثمارية وصناعية جديدة، ودعم المحتوى المحلي وتوفير وظائف نوعية.

كما استعرض الحقيل الأعمال السابقة للبرنامج، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1,184 وحدة مع MCC و1,824 وحدة مع Power China/Sinohydro، مع تحفيز الشركتين للمشاركة في برنامج 20 ألف وحدة سكنية.