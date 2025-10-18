هالاند يقود مانشستر سيتي لصدارة مؤقتة بثنائية في خمس دقائق أراوخو برشلونه يطعن جيرونا في الدقيقة 93... وبرشلونة ينجو من التعادل الخيمة القانونية بمأرب تنظم ندوة قانونية حول دور ومسؤوليات موظفي المؤسسات القضائية قيادي حوثي رفيع يدعو إلى حرب شاملة ويهدد بتحرك عسكري من صعدة إلى المهرة لاستعادة الموارد والأمم المتحدة تواصل الحديث عن السلام من بكين إلى الرياض... الإسكان السعودي يتسارع بخطى صينية مشاريع بأكثر من 8 مليار البيت الأبيض يوقف مشاريع في نيويورك وبوسطن وإدارة ترامب تعتزم تجميد مشاريع بـ11 مليار دولار تحركات رئاسية في عدن لاحتواء تصدع العلاقة بين العليمي وبن بريك واستدعاء عاجل لهيئة التشاور لمناقشة خارطة السلام وأزمة قرارات الزبيدي تحديث.. اشتغال النيران في هجوم استهدف ناقلة نفط تحمل علم الكاميرون تركيا تعود إلى غزة من بوابة واشنطن.. وأردوغان يقلب الطاولة على إسرائيل. صحيفة عبرية تكشف لماذا تخاف تل أبيب من الدور التركي؟ مأرب تحتفل بحملة القرآن الكريم.. .. تكريم 99 حافظاً وحافظة لكتاب الله
وقعت الشركة الوطنية للإسكان السعودية (NHC)، عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كبرى الشركات الصينية، في ختام زيارة وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل للصين، لتنفيذ أكثر من 24 ألف وحدة سكنية ضمن خطة مشتركة 100 ألف وحدة سعوديّة – صينيّة حتى عام 2030. تأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود تعزيز الشراكات الدولية وتسريع تنفيذ مشاريع الإسكان الكبرى في المملكة.
وتشمل الاتفاقيات مشاريع مع المكتب السابع للبناء الصيني للهندسة العامة بقيمة 8.7 مليارات ريال، إضافة إلى شراكات مع شركات CACC وCMEC وCITIC Group لتعزيز البناء الصناعي وتوطين تقنيات التشييد الحديثة، ودعم سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف التنفيذ عبر منصة SupplyPro الرقمية التابعة لـNHC.
وأوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، بهدف رفع نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وتعزيز السوق العقاري، وخلق فرص استثمارية وصناعية جديدة، ودعم المحتوى المحلي وتوفير وظائف نوعية.
كما استعرض الحقيل الأعمال السابقة للبرنامج، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1,184 وحدة مع MCC و1,824 وحدة مع Power China/Sinohydro، مع تحفيز الشركتين للمشاركة في برنامج 20 ألف وحدة سكنية.