آخر الاخبار

هالاند يقود مانشستر سيتي لصدارة مؤقتة بثنائية في خمس دقائق        أراوخو برشلونه يطعن جيرونا في الدقيقة 93... وبرشلونة ينجو من التعادل الخيمة القانونية بمأرب تنظم ندوة قانونية حول دور ومسؤوليات موظفي المؤسسات القضائية قيادي حوثي رفيع يدعو إلى حرب شاملة ويهدد بتحرك عسكري من صعدة إلى المهرة لاستعادة الموارد والأمم المتحدة تواصل الحديث عن السلام من بكين إلى الرياض... الإسكان السعودي يتسارع بخطى صينية مشاريع بأكثر من 8 مليار البيت الأبيض يوقف مشاريع في نيويورك وبوسطن وإدارة ترامب تعتزم تجميد مشاريع بـ11 مليار دولار   تحركات رئاسية في عدن لاحتواء تصدع العلاقة بين العليمي وبن بريك واستدعاء عاجل لهيئة التشاور لمناقشة خارطة السلام وأزمة قرارات الزبيدي تحديث.. اشتغال النيران في هجوم استهدف ناقلة نفط تحمل علم الكاميرون تركيا تعود إلى غزة من بوابة واشنطن.. وأردوغان يقلب الطاولة على إسرائيل. صحيفة عبرية تكشف لماذا تخاف تل أبيب من الدور التركي؟ مأرب تحتفل بحملة القرآن الكريم.. .. تكريم 99 حافظاً وحافظة لكتاب الله

البيت الأبيض يوقف مشاريع في نيويورك وبوسطن وإدارة ترامب تعتزم تجميد مشاريع بـ11 مليار دولار

السبت 18 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 212

 

أعلن مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض راسل فوت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستجمد المزيد من مشاريع البنية التحتية بقيمة 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية، بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.

 

وقال فوت على منصة إكس، إن سلاح المهندسين بالجيش الأميركي سيوقف العمل مؤقتاً في مشروعات ذات أولوية منخفضة في مدن مثل نيويورك، وسان فرانسيسكو، وبوسطن وبالتيمور، مضيفاً أن هذه المشاريع قد تلغى في نهاية المطاف.

 

وتشمل هذه الأموال 600 مليون دولار لجسرين متقادمين يمتدان على قناة كيب كود في ولاية ماساتشوستس، ومن المقرر استبدالهما ويسير عليهما ملايين المسافرين سنوياً.

 
إقراء أيضاً
من بكين إلى الرياض... الإسكان السعودي يتسارع بخطى صينية مشاريع بأكثر من 8 مليار
الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع تفاقم التوترات التجارية
تعرف على أسعار الذهب بالسعودية اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
ولي العهد السعودي يطلق مشروع ''بوابة الملك سلمان'' بمساحة 12 مليون متر مربع و300
صعود الذهب إلى قمة تاريخية جديدة
اشتعال حرب الاقتصاد بين أميركا والصين و تبادل فرض رسوم جديدة بالموانئ مما يفاقم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول