البيت الأبيض يوقف مشاريع في نيويورك وبوسطن وإدارة ترامب تعتزم تجميد مشاريع بـ11 مليار دولار

أعلن مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض راسل فوت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستجمد المزيد من مشاريع البنية التحتية بقيمة 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية، بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.
وقال فوت على منصة إكس، إن سلاح المهندسين بالجيش الأميركي سيوقف العمل مؤقتاً في مشروعات ذات أولوية منخفضة في مدن مثل نيويورك، وسان فرانسيسكو، وبوسطن وبالتيمور، مضيفاً أن هذه المشاريع قد تلغى في نهاية المطاف.
وتشمل هذه الأموال 600 مليون دولار لجسرين متقادمين يمتدان على قناة كيب كود في ولاية ماساتشوستس، ومن المقرر استبدالهما ويسير عليهما ملايين المسافرين سنوياً.