تحديث.. اشتغال النيران في هجوم استهدف ناقلة نفط تحمل علم الكاميرون

السبت 18 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 198

أعلن الجيش البريطاني أن حريقا اشتعل في سفينة -اليوم السبت- في خليج عدن قبالة سواحل اليمن بعد استهدافها بمقذوف، في حادث يعد الأول من نوعه منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل 8 أيام.

وأصدر مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني تنبيهًا بشأن السفينة، قال فيه إن الحادث وقع على بُعد حوالي 210 كيلومترات شرق عدن.

ومن جانبها قالت هيئة النقل البحري البريطانية إن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول، مما أدى إلى اندلاع حريق، مضيفة أن السلطات تُجري تحقيقا في الحادث.

ومن جهتها أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري بأن السفينة هي ناقلة ترفع علم الكاميرون وكانت "في طريقها من صحار بعُمان، إلى جيبوتي".

وأضافت أن الاتصالات اللاسلكية أشارت إلى أن الطاقم كان يستعد لمغادرة السفينة، وأن جهود البحث والإنقاذ جارية.

بدورها افادت مهمة الإتحاد الأوروبي أسبيدس باشتعال النيران في سفينة "إم.في فالكون" التي ترفع علم الكاميرون قبال سواحل أحور بمحافظة أبين جنوب شرقي عدن، جنوب.

وقالت ان النيران أتت على 15% من السفينة وإن السبب ناجم عن حادث.

واشارت الى إن 24 من أفراد طاقم السفينة أنقذتهم السفن المارة وهناك مفقود واحد.