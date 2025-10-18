مأرب تحتفل بحملة القرآن الكريم.. .. تكريم 99 حافظاً وحافظة لكتاب الله

السبت 18 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 216

في مشهد احتفالي مهيب، شهدت محافظة مأرب اليوم حفل تكريم "دفعة الأمل" من حفاظ وحافظات القرآن الكريم، والبالغ عددهم 99 حافظاً وحافظة، في فعالية نظمتها جمعية اقرأ الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمحافظة الجوف، تجسيداً لإرادة الجيل القرآني في مواجهة التحديات.

وحضر الحفل عدد من القيادات الرسمية، بينهم وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، ووكيلا محافظة الجوف عبدالله الحاشدي وسنان العراقي، إلى جانب وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي، الذي هنأ الحافظين بهذا الإنجاز، داعياً إياهم إلى تمثيل القرآن منهجاً وسلوكاً في الحياة، لا تلاوةً فحسب.

وأكد القبيسي أهمية توسيع دائرة تعليم القرآن الكريم ونشر تعاليمه السمحاء القائمة على الوسطية والاعتدال، مشدداً على دوره في بناء أجيال صالحة وواعية تراقب الله في أقوالها وأفعالها، وتخدم مجتمعها ووطنها.

من جانبه، أشار رئيس جمعية اقرأ، سعيد عياش، إلى أن تحفيظ النشء والشباب كتاب الله هو حصن منيع ضد الغزو الثقافي والمفاهيم الدينية المتطرفة التي تروجها مليشيا الحوثي والجماعات المنحرفة، مؤكداً أن التكريم هو ثمرة إرادة قوية لدى جيل قرآني أثبت قدرته على التحدي والمثابرة رغم الصعوبات.

وفي كلمة خريجين عبّر الحافظ عبدالمجيد إسماعيل عن شكره لجمعية اقرأ والداعمين والمشايخ والمعلمين، مؤكداً أن حفظ كتاب الله مسؤولية عظيمة تتطلب العمل به ونشر تعاليمه في المجتمع.

وتخللت الفعالية أناشيد وقراءات شعرية نالت استحسان الحضور، في أجواء احتفالية جسدت روح الإيمان والانتماء.