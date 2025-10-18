تحديث.. اشتغال النيران في هجوم استهدف ناقلة نفط تحمل علم الكاميرون تركيا تعود إلى غزة من بوابة واشنطن.. وأردوغان يقلب الطاولة على إسرائيل. صحيفة عبرية تكشف لماذا تخاف تل أبيب من الدور التركي؟ مأرب تحتفل بحملة القرآن الكريم.. .. تكريم 99 حافظاً وحافظة لكتاب الله ارتفاع قياسي في أسعار الذهب باليمن ما حقيقة رفع الدولار الجمركي بنسبة 100% ؟ وزير الداخلية اليمني: أحبطنا عشرات الخلايا الإرهابية وهناك تحالف بين الحوثيين والتنظيمات المتطرفة نقابة الصحفيين اليمنيين تجدد مطالباتها بالإفراج العاجل عن جميع الصحفيين المحتجزين لدى الحوثيين غوتيريش يرفض بشكل قاطع اتهامات ''التجسس والتخوين'' التي وجهها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة ويصفها بالخطيرة (بيان) عاجل.. الإبلاغ عن هجوم قبالة سواحل أحور جنوبي اليمن وفاة الدكتور محمد الظاهري
في مشهد احتفالي مهيب، شهدت محافظة مأرب اليوم حفل تكريم "دفعة الأمل" من حفاظ وحافظات القرآن الكريم، والبالغ عددهم 99 حافظاً وحافظة، في فعالية نظمتها جمعية اقرأ الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمحافظة الجوف، تجسيداً لإرادة الجيل القرآني في مواجهة التحديات.
وحضر الحفل عدد من القيادات الرسمية، بينهم وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، ووكيلا محافظة الجوف عبدالله الحاشدي وسنان العراقي، إلى جانب وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي، الذي هنأ الحافظين بهذا الإنجاز، داعياً إياهم إلى تمثيل القرآن منهجاً وسلوكاً في الحياة، لا تلاوةً فحسب.
وأكد القبيسي أهمية توسيع دائرة تعليم القرآن الكريم ونشر تعاليمه السمحاء القائمة على الوسطية والاعتدال، مشدداً على دوره في بناء أجيال صالحة وواعية تراقب الله في أقوالها وأفعالها، وتخدم مجتمعها ووطنها.
من جانبه، أشار رئيس جمعية اقرأ، سعيد عياش، إلى أن تحفيظ النشء والشباب كتاب الله هو حصن منيع ضد الغزو الثقافي والمفاهيم الدينية المتطرفة التي تروجها مليشيا الحوثي والجماعات المنحرفة، مؤكداً أن التكريم هو ثمرة إرادة قوية لدى جيل قرآني أثبت قدرته على التحدي والمثابرة رغم الصعوبات.
وفي كلمة خريجين عبّر الحافظ عبدالمجيد إسماعيل عن شكره لجمعية اقرأ والداعمين والمشايخ والمعلمين، مؤكداً أن حفظ كتاب الله مسؤولية عظيمة تتطلب العمل به ونشر تعاليمه في المجتمع.
وتخللت الفعالية أناشيد وقراءات شعرية نالت استحسان الحضور، في أجواء احتفالية جسدت روح الإيمان والانتماء.