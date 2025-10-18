ارتفاع قياسي في أسعار الذهب باليمن ما حقيقة رفع الدولار الجمركي بنسبة 100% ؟ وزير الداخلية اليمني: أحبطنا عشرات الخلايا الإرهابية وهناك تحالف بين الحوثيين والتنظيمات المتطرفة نقابة الصحفيين اليمنيين تجدد مطالباتها بالإفراج العاجل عن جميع الصحفيين المحتجزين لدى الحوثيين غوتيريش يرفض بشكل قاطع اتهامات ''التجسس والتخوين'' التي وجهها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة ويصفها بالخطيرة (بيان) عاجل.. الإبلاغ عن هجوم قبالة سواحل أحور جنوبي اليمن وفاة الدكتور محمد الظاهري الهجوم الأكثر دموية منذ وقف النار... مقتل 11 فلسطينياً من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة 80 مليون دولار مساعدات الإغاثة الإنسانية التركية لغزة اشتعال المعارك من جديد وقتلى وجرحى في ضربة باكستانية على أفغانستان ومسؤول في طالبان يتهم إسلام آباد بخرق الهدنة
أسعار الذهب في صنعاء
السبت - 18/10/2025
جنيه الذهب
شراء = 514,000 ريال
بيع = 520,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 63,500 ريال
بيع = 65,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,530,000 ريال
بيع = 1,615,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 191,300 ريال
بيع = 204,000 ريال