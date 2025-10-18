آخر الاخبار

ارتفاع قياسي في أسعار الذهب باليمن ما حقيقة رفع الدولار الجمركي بنسبة 100% ؟ وزير الداخلية اليمني: أحبطنا عشرات الخلايا الإرهابية وهناك تحالف بين الحوثيين والتنظيمات المتطرفة نقابة الصحفيين اليمنيين تجدد مطالباتها بالإفراج العاجل عن جميع الصحفيين المحتجزين لدى الحوثيين غوتيريش يرفض بشكل قاطع اتهامات ''التجسس والتخوين'' التي وجهها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة ويصفها بالخطيرة (بيان) عاجل.. الإبلاغ عن هجوم قبالة سواحل أحور جنوبي اليمن وفاة الدكتور محمد الظاهري الهجوم الأكثر دموية منذ وقف النار... مقتل 11 فلسطينياً من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة 80 مليون دولار مساعدات الإغاثة الإنسانية التركية لغزة اشتعال المعارك من جديد وقتلى وجرحى في ضربة باكستانية على أفغانستان ومسؤول في طالبان يتهم إسلام آباد بخرق الهدنة

ارتفاع قياسي في أسعار الذهب باليمن

السبت 18 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 96

أسعار الذهب في صنعاء

السبت - 18/10/2025

 جنيه الذهب

شراء = 514,000 ريال  

بيع = 520,000 ريال  

جرام عيار 21

شراء = 63,500 ريال 

بيع = 65,000 ريال  

  أسعار الذهب في عدن

 جنيه الذهب

شراء = 1,530,000 ريال   

بيع = 1,615,000 ريال   

جرام عيار 21

شراء = 191,300 ريال   

بيع = 204,000 ريال  

