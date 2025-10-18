ارتفاع قياسي في أسعار الذهب باليمن ما حقيقة رفع الدولار الجمركي بنسبة 100% ؟ وزير الداخلية اليمني: أحبطنا عشرات الخلايا الإرهابية وهناك تحالف بين الحوثيين والتنظيمات المتطرفة نقابة الصحفيين اليمنيين تجدد مطالباتها بالإفراج العاجل عن جميع الصحفيين المحتجزين لدى الحوثيين غوتيريش يرفض بشكل قاطع اتهامات ''التجسس والتخوين'' التي وجهها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة ويصفها بالخطيرة (بيان) عاجل.. الإبلاغ عن هجوم قبالة سواحل أحور جنوبي اليمن وفاة الدكتور محمد الظاهري الهجوم الأكثر دموية منذ وقف النار... مقتل 11 فلسطينياً من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة 80 مليون دولار مساعدات الإغاثة الإنسانية التركية لغزة اشتعال المعارك من جديد وقتلى وجرحى في ضربة باكستانية على أفغانستان ومسؤول في طالبان يتهم إسلام آباد بخرق الهدنة
نفت مصلحة الجمارك، بالعاصمة عدن، ما وصفتها بالمزاعم المتداولة بشأن رفع سعر الدولار الجمركي..مؤكدة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة والمصداقية.
وقالت المصلحة في بيان لها، اليوم السبت، إن سعر الدولار الجمركي والرسوم الجمركية ثابتان ولم يتغيرا، ولا صحة لشائعات رفع التعرفة الجمركية بنسبة 100بالمائة ".
وأضافت المصلحة "أن تأخر الشاحنات في بعض المنافذ لا يعود لقرار جمركي جديد، بل لرفض بعض التجار العمل بقرار المصارفة الصادر عن رئاسة الوزراء، واللجنة الوطنية لتمويل الواردات الذي يلزمهم بفتح الاعتمادات المستندية عبر لجنة الواردات والبنك المركزي بعدن.
ودعت مصلحة الجمارك، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية..مؤكدةً التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة لترتيب وتنظيم قطاع الاستيراد والتصدير.