ما حقيقة رفع الدولار الجمركي بنسبة 100% ؟

نفت مصلحة الجمارك، بالعاصمة عدن، ما وصفتها بالمزاعم المتداولة بشأن رفع سعر الدولار الجمركي..مؤكدة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة والمصداقية.

وقالت المصلحة في بيان لها، اليوم السبت، إن سعر الدولار الجمركي والرسوم الجمركية ثابتان ولم يتغيرا، ولا صحة لشائعات رفع التعرفة الجمركية بنسبة 100بالمائة ".

وأضافت المصلحة "أن تأخر الشاحنات في بعض المنافذ لا يعود لقرار جمركي جديد، بل لرفض بعض التجار العمل بقرار المصارفة الصادر عن رئاسة الوزراء، واللجنة الوطنية لتمويل الواردات الذي يلزمهم بفتح الاعتمادات المستندية عبر لجنة الواردات والبنك المركزي بعدن.

ودعت مصلحة الجمارك، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية..مؤكدةً التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة لترتيب وتنظيم قطاع الاستيراد والتصدير.