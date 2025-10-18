وزير الداخلية اليمني: أحبطنا عشرات الخلايا الإرهابية وهناك تحالف بين الحوثيين والتنظيمات المتطرفة

السبت 18 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط وإحباط عشرات الخلايا الإرهابية خلال السنوات الأخيرة في المحافظات المحررة، مؤكداً أن تلك الخلايا كانت تخطط لاستهداف المدن والمنشآت الحيوية والمرافق العامة والخاصة ومخيمات النازحين.

وقال حيدان في مقابلة مع صحيفة عكاظ، إن وزارة الداخلية واجهت خلال الأعوام الماضية تحديات غير مسبوقة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الخطر لم يعد مقتصراً على التنظيمات المتطرفة التقليدية مثل "القاعدة" و"داعش"، بل امتد ليشمل جماعة الحوثي التي تنفذ هجمات منظمة ضد الأمن الوطني وأمن المنطقة وخطوط الملاحة الدولية باستخدام أسلحة متطورة.

وأضاف الوزير أن الأخطر من ذلك هو ما وصفه بـ"التحالف القائم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية"، موضحاً أن هناك تنسيقاً لعمليات مشتركة تستهدف المدنيين ومؤسسات الدولة، ما أدى إلى تصاعد مستوى التهديدات الأمنية.