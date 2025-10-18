نقابة الصحفيين اليمنيين تجدد مطالباتها بالإفراج العاجل عن جميع الصحفيين المحتجزين لدى الحوثيين

السبت 18 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

جددت نقابة الصحفيين اليمنيين المطالبة العاجلة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميلين ماجد زايد وأوراس الإرياني، المختطفين لدى جماعة الحوثي.

كما ذكرت النقابة، بضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين والإعلاميين المختطفين والمحتجزين لدى الجماعة منذ فترات سابقة ( وحيد الصوفي , نبيل السداوي, محمد المياحي, وليد غالب, عبدالعزيز النوم, عبدالجبار زياد, حسن زياد, عبدالمجيد الزيلعي, عاصم محمد.)، والذين قالت إنهم يدفعون ثمن التزامهم المهني في ظروف إنسانية بالغة القسوة.

وأعربت النقابة في بيان، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز الصحفي ماجد زايد والكاتب أوراس الإرياني من قبل جماعة الحوثي منذ الأسبوع الأخير لشهر سبتمبر الماضي، في ظل غياب أي مسوغ قانوني واضح أو إجراءات قضائية شفافة تبرر استمرار اعتقالهما.

واكدت إن احتجاز الصحفيين لمجرد آرائهما أو نشاطهما المهني يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وحق الصحافة في أداء دورها الرقابي والمهني، ويشكل مخالفة صريحة للدستور اليمني وللقوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة والرأي.

ودعت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ، بالتحرك الجاد للضغط من أجل إطلاق سراحهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، ووقف ممارسات تكميم الأفواه التي تُقوّض ما تبقى من الحريات العامة في البلاد.