نقابة الصحفيين اليمنيين تجدد مطالباتها بالإفراج العاجل عن جميع الصحفيين المحتجزين لدى الحوثيين غوتيريش يرفض بشكل قاطع اتهامات ''التجسس والتخوين'' التي وجهها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة ويصفها بالخطيرة (بيان) عاجل.. الإبلاغ عن هجوم قبالة سواحل أحور جنوبي اليمن وفاة الدكتور محمد الظاهري الهجوم الأكثر دموية منذ وقف النار... مقتل 11 فلسطينياً من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة 80 مليون دولار مساعدات الإغاثة الإنسانية التركية لغزة اشتعال المعارك من جديد وقتلى وجرحى في ضربة باكستانية على أفغانستان ومسؤول في طالبان يتهم إسلام آباد بخرق الهدنة بعد تسليم جثامينهم.. التعرف على عدد من شهداء عملية طوفان الأقصى الصين تنتج كاشف الفوتون الأخطر في العالم .. هل انتهى عصر الطائرات الشبحية الأمريكية وداعًا للإمساك المزمن- هذه الفاكهة المجففة تعالجه
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين المطالبة العاجلة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميلين ماجد زايد وأوراس الإرياني، المختطفين لدى جماعة الحوثي.
كما ذكرت النقابة، بضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين والإعلاميين المختطفين والمحتجزين لدى الجماعة منذ فترات سابقة ( وحيد الصوفي , نبيل السداوي, محمد المياحي, وليد غالب, عبدالعزيز النوم, عبدالجبار زياد, حسن زياد, عبدالمجيد الزيلعي, عاصم محمد.)، والذين قالت إنهم يدفعون ثمن التزامهم المهني في ظروف إنسانية بالغة القسوة.
وأعربت النقابة في بيان، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز الصحفي ماجد زايد والكاتب أوراس الإرياني من قبل جماعة الحوثي منذ الأسبوع الأخير لشهر سبتمبر الماضي، في ظل غياب أي مسوغ قانوني واضح أو إجراءات قضائية شفافة تبرر استمرار اعتقالهما.
واكدت إن احتجاز الصحفيين لمجرد آرائهما أو نشاطهما المهني يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وحق الصحافة في أداء دورها الرقابي والمهني، ويشكل مخالفة صريحة للدستور اليمني وللقوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة والرأي.
ودعت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ، بالتحرك الجاد للضغط من أجل إطلاق سراحهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، ووقف ممارسات تكميم الأفواه التي تُقوّض ما تبقى من الحريات العامة في البلاد.