عاجل.. الإبلاغ عن هجوم قبالة سواحل أحور جنوبي اليمن

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري تسجيل حادثة قبالة سواحل أحور بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
وقالت شركة أمبري البريطانية ظهر اليوم السبت إنها على دراية بواقعة جارية قبالة سواحل أحور في اليمن، دون مزيد من التفاصيل، وفق ما نشرته وكالة "رويترز".
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بدأ الحوثيون بشن هجمات على سفن تجارية يزعمون أنها مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن.